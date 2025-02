Trois raisons pour lesquelles des bases de données sécurisées et fiables sont essentielles pour les prestataires de soins de santé actuels

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions d’un rapport de 134 pages publié l’année dernière par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’état actuel des soins de santé numériques en Europe. Le rapport The ongoing journey to commitment and transformation: Digital health in the WHO European Region 2023 fournit un examen détaillé des services de santé numériques dans plus de 50 pays, et analyse notamment la manière dont les DMP sont devenus un élément essentiel des systèmes de santé actuels.



Il s’agit notamment d’aborder des questions essentielles telles que la gouvernance des données, la propriété et le partage des données, l’accessibilité et la confidentialité, ainsi que la réglementation et la conformité, autant d’éléments qui sont essentiels pour l’état de santé des patients. Mais pour moi, l’un des éléments les plus importants de toute solution de soins de santé est la technologie qu’elle utilise. Sans bases de données sécurisées et fiables, de telles innovations à l’échelle nationale ne seraient tout simplement pas possibles.



Voici les trois raisons pour lesquelles des bases de données solides sont indispensables aux soins de santé actuels :







1re raison : les bases de données sécurisées aident les prestataires de soins de santé à répondre aux exigences réglementaires concernant les données des patients.



Le cadre juridique des systèmes de santé actuels, connectés numériquement, comprend des exigences détaillées et rigoureuses en matière de protection des données des patients. Le respect de ces réglementations, qui peuvent varier d’un pays à l’autre, n’est pas seulement une obligation légale. Il s’agit d’un élément fondamental de la confidentialité des patients.



À ce titre, les bases de données sécurisées jouent un rôle essentiel dans la conformité en protégeant les données des patients à la source. Les outils de surveillance informatique, conçus pour s’aligner sur les toutes dernières réglementations en matière de cybersécurité, aident à prévenir les failles de sécurité. Utilisés dans le cadre d’une solution de base de données plus large, ces outils peuvent détecter les menaces et les baisses de performances et y répondre en temps réel, offrant ainsi un niveau supplémentaire de protection pour les patients et leurs données.



En conservant des dossiers précis et cohérents, les prestataires de soins de santé peuvent respecter ou dépasser les exigences réglementaires tout en établissant une relation de confiance avec les autres prestataires de soins de santé, les patients et les autres parties prenantes. En cas de violation de données ou d’autre incident de sécurité, une base de données fiable peut fournir une piste d’audit claire qui peut être utilisée pour identifier la source d’un problème et y remédier.



2e raison : des bases de données hautement accessibles et fiables soutiennent des systèmes hospitaliers disparates.



Selon l’OMS, 87 % des États membres qui composent la région européenne de l’organisation ont déclaré disposer d’un système national de DMP, de DMP interrégionaux ou d’un portail pour les patients. L’étude a également révélé que 82 % des États membres envoient systématiquement les ordonnances aux pharmacies par voie électronique.



Ce niveau de partage des données n’est possible que s’il existe un système de base de données fiable permettant un accès instantané aux dossiers des patients au sein d’un réseau sécurisé. La gestion de ces bases de données présente des défis importants, en particulier en ce qui concerne la cohérence et la synchronisation des données. Une mauvaise gestion dans les systèmes connectés mais disparates peut conduire à des données de patients fragmentées, incomplètes ou peu fiables. Il peut alors être difficile d’obtenir une vue unifiée des antécédents médicaux d’un patient, et les prestataires de soins de santé et les patients peuvent prendre de moins bonnes décisions.



Les meilleures bases de données sur les soins de santé offrent une source unique de données fiables et opportunes par le biais d’une visualisation de données unique, même lorsque les données sous-jacentes proviennent de plusieurs endroits ou systèmes d’information. L’importance de cet élément ne doit pas être sous-estimée. L’accès facilité aux données des patients permet non seulement d’améliorer la qualité des soins, mais aussi de réduire le risque d’erreurs médicales tout en améliorant l’efficacité opérationnelle globale. Des bases de données fiables et hautement accessibles sont cruciales pour une interopérabilité réussie entre les sites au sein de systèmes distribués et sont essentielles pour toute organisation qui cherche à s’étendre.



3e raison : les bases de données garantissent un accès ininterrompu aux données des patients et aux dossiers médicaux partagés.



Les médecins doivent avoir accès aux DMP 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel, avec les informations les plus récentes. Mais cela n’est possible que si les bases de données sur lesquelles reposent les DMP fonctionnent correctement. En règle générale, il est difficile d’accéder aux boîtes noires que sont les bases de données, de les administrer et de les optimiser. Heureusement, les solutions actuelles d’observabilité des bases de données répondent à ce problème, permettant au personnel informatique de voir ce qui se passe à l’intérieur du système en cas de problèmes ou de bogues, puis de les résoudre rapidement.



Si les solutions d’observabilité contribuent à maintenir les performances des bases de données, d’autres protocoles et mesures de protection sont essentiels pour assurer une couche supplémentaire de récupérabilité et de disponibilité. Les bases de données importantes doivent être protégées par des procédures de sauvegarde régulières et des plans de récupération d’urgence, deux éléments essentiels pour minimiser les temps d’arrêt et les pertes de données. D’autres mesures de protection, telles que des bases de données et des serveurs hautement redondants et synchronisés dans des centres de données géographiquement disparates, garantissent la préservation des données essentielles en matière de soins de santé, même en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur. Il s’agit d’un élément essentiel en cas de défaillance d’un serveur de base de données, car les hôpitaux et autres centres médicaux peuvent alors agir rapidement pour garantir l’accès aux données des patients.



Les DMP font partie intégrante des soins de santé actuels. Ils sont le symbole des initiatives de transformation numérique réussies au sein des soins de santé, qui placent les patients au premier plan. Toutefois, ces systèmes ne peuvent exister que grâce aux bases de données qui travaillent en coulisses et qui garantissent un accès ininterrompu aux informations cliniques des patients, ainsi que le respect de la confidentialité des données et des réglementations. Les bases de données sont donc au cœur de la transformation numérique des soins de santé aujourd’hui et pour les décennies à venir.