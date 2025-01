Une data marketplace, bourse de création de valeur pour l’entreprise ou guichet unique d’accès à la donnée pour les utilisateurs ?

Les data products sont des produits dont l’objectif principal est d’utiliser des données de l’entreprise et d’en tirer de la valeur. Ils ont une nature descriptive et sont souvent liés aux acteurs de la gouvernance de la donnée.

Mais fort de ce constat, comment lier une collection de « data products » aux drivers business et à l’articulation des processus de l’entreprise ?



Dans l’entreprise, un point commun est partagé entre intégration de données, articulation de processus et création de valeur, c’est le chaînage. Nous utiliserons sciemment ce terme orienté « processus » en lieu et place du terme « couplage » qui a une connotation SI.



En intégration de données, Il s'agit de la relation entre différentes entités de données, où une donnée est liée à une autre via un attribut commun. Le chaînage de processus c'est la succession ordonnée de plusieurs étapes ou processus dans un flux de travail. Chaque étape prend en entrée les résultats de l'étape précédente et produit une sortie qui servira d'entrée à l'étape suivante.

Enfin, le chaînage de valeur c'est la création d'une séquence de processus interdépendants qui ajoutent de la valeur à un produit ou service (conception, approvisionnement, fabrication, distribution et le service après-vente).



L’intégration des données sert à la construction d’entrepôt de données. Selon Bill Inmon, c’est « une collection de données orientée sujet, intégrée, non-volatile, variant dans le temps et support à l’aide à la décision de l’entreprise ». L'entrepôt de données d’entreprise devient un outil indispensable pour optimiser les processus métiers et améliorer la performance globale de l'entreprise.



Comment distinguer une collection de « data products » d’un simple entrepôt d’entreprise en « libre-service » ? comment les organiser afin qu’ils apportent la valeur attendue par une entreprise « data driven » et éviter qu’ils se transforment en une photo figée désynchronisée et déconnectée des besoins de l’entreprise et son organisation ?



La matrice de O’Regan aborde les axes d’interopérabilité et interactivité mais elle se doit d’être complétée par une perspective temporelle et organisationnelle, surtout que l’aspect aide à la décision (automatisé ou non) est un élément clef dans l’articulation d’un processus.



Afin d’introduire ces axes temporel et organisationnel de l’aide à la décision nous allons définir 3 concepts importants : les business drivers, les inducteurs et les indicateurs.