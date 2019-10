Une étude mondiale identifie l'hyper disruption et la digitalisation comme principales forces de changement au sein de l'entreprise

Dans le contexte actuel de l'hyper digitalisation du monde, les entreprises se retrouvent toutes confrontées à une nouvelle réalité concurrentielle, et ce quel que soit leur secteur, leur marché ou leur zone géographique. Ces nouveaux impératifs, liés à l'évolution rapide de la technologie, aux nouveaux entrants sur le marché et à l'évolution constante des exigences clients, obligent les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur survie. Réalisée en septembre 2019 par Vanson Bourne et commandée par Teradata (NYSE : TDC), une nouvelle étude intitulée « S'adapter ou disparaître : la nouvelle réalité d'un monde hyper numérisé » (Adapt or Perish: The New Reality in a Hyper-Digitized World), présente les cinq forces qui influencent la réussite des entreprises : l'hyper disruption, la digitalisation omniprésente, l'action autonome, l'impératif du cloud et la consumérisation d'entreprise.



« Qu'il s'agisse de nouveaux acteurs, de nouveaux business models, des nouvelles attentes des clients ou de la rapidité des progrès technologiques, la vitesse à laquelle les choses changent sur le marché mondial est vertigineuse, » déclare Martyn Etherington, Chief Marketing Officer chez Teradata. « Pour réussir, les entreprises doivent prendre acte de ces changements et prendre les mesures qui leur permettront de s'y adapter et d'en tirer parti. Chez Teradata, nous permettons chaque jour à nos clients de bénéficier de ce type d'agilité en leur offrant un éclairage unique sur tous les aspects de leur entreprise, couvrant l'ensemble des départements et des silos analytiques, de manière à leur permettre d'avancer rapidement et de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. »



Enseignements clés



Hyper disruption : Aujourd'hui et dans tous les secteurs, les entreprises sont confrontées à un phénomène d'hyper disruption résultant de forces aussi bien internes qu'externes, et ce à une échelle sans précédent.

Presque tous les répondants (94%) aux Etats-Unis, au sein de la zone EMEA, au Japon et en Chine sont confrontés à la disruption de leur secteur, ce qui les contraint à repenser leurs approches et leurs processus afin de rester dans la course.

Les principales causes de disruption sont :

Le besoin de rester en phase avec les demandes et la fluctuation des clients (87%)

Les pressions auxquelles sont soumises les équipes, e.g. pénurie et rétention des talents, etc. (85%)

L'adaptation aux nouveaux business models des concurrents et des startups (74%)

La plupart de ces entreprises (61%) ont le sentiment d'être insuffisamment préparées à faire face à la disruption du marché par leurs concurrents.

Digitalisation omniprésente : La majorité des dirigeants d'entreprise estime que le numérique peut les aider à faire face aux attentes croissantes des clients en matière de rapidité et de personnalisation de l'engagement, et entame ce processus en affinant leurs opérations. Si la majorité des répondants à l'étude ont entamé leur processus de transformation digitale, certains sont plus avancés que d'autres.

99% des répondants sont actuellement en train de passer à une activité axée sur le numérique, ou d'exploiter/d'expérimenter la technologie numérique pour changer leur business model.

Plus de 4 répondants sur 10 (41%) affirment que les efforts de digitalisation sont généralisés à l'ensemble de l'entreprise mais presque autant (40%) déclarent que cette digitalisation n'est effective que dans certains aspects de l'activité.

Seuls 10% des participants à l'étude font état d'une transformation digitale complète et généralisée.

Près de la moitié des répondants (45%) estiment que leur entreprise doit améliorer son approche de la gestion de l'accessibilité des données, notamment en cassant les nombreux silos de données, un prérequis essentiel pour devenir une entreprise pleinement numérique.

Action autonome : Pour la plupart des entreprises engagées sur la voie de la transformation digitale omniprésente, réussir à explorer correctement la masse de données disponibles et tirer profit de ces données pour répondre aux défis les plus complexes reste l'enjeu principal. Pour nombre d'entre elles, cela implique de pouvoir compter sur l'intelligence artificielle (AI), le machine learning (ML) et une plateforme autonome. En se généralisant, l'IA pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'avenir de la transformation digitale.

Dans le cas des entreprises ayant réalisé une transformation digitale, complète ou partielle, près de 60% déclarent que les efforts de digitalisation ont été entrepris en tenant compte de l'IA.

68% des personnes interrogées confirment que certaines parties de leur entreprise s'appuient déjà sur l'IA ou le machine learning, et 1 entreprise sur 3 environ rapporte que des projets pilotes sont en cours.

L'impératif du cloud : Réaliser le plein potentiel de l'IA et permettre son déploiement à grande échelle nécessite de mettre en place une infrastructure robuste d'analytique dans le cloud. Si l'étude démontre bien le caractère prometteur du cloud et son rôle dans le développement de l'analyse des données, il reste encore du chemin à faire en matière d'adoption de l'analytique dans le cloud.

Dans les entreprises qui possèdent des workloads analytiques dans le cloud, 64% des répondants considèrent que l'IA jouera un rôle majeur dans leur stratégie globale d'analytique dans le cloud au cours de l'année à venir.

Malgré cet enthousiasme, 61% déclare que 50% ou moins de leurs applications et workloads d'analytique se trouvent actuellement dans le cloud.

69% des répondants qui possèdent des workloads dans le cloud s'inquiètent de l'avancement moindre de leur stratégie d'analytique dans le cloud par rapport à d'autres initiatives cloud.

Consumérisation d'entreprise : L'un des nombreux avantages du cloud est la simplicité et la facilité d'utilisation qu'il offre aux entreprises, des facteurs souvent clés de son adoption. De plus en plus d'entreprises évoquent le problème de la complexité opérationnelle et se tournent vers des technologies ancrées dans le monde des consommateurs pour devenir plus agiles, simplifier leurs processus, et en éliminer les frictions.

Près de six répondants sur 10 (59%) s'accordent à dire que la transformation opérationnelle à des fins d'agilité fait partie des défis les plus pressants à relever.

74% des entreprises soulignent également le besoin urgent de simplifier et d'améliorer les processus opérationnels.



Méthodologie

En septembre 2019, Teradata a mandaté la société indépendante d'études de marché Vanson Bourne pour réaliser une étude quantitative auprès de décideurs informatiques et d'entreprise aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Chine et au Japon. Les participants interrogés proviennent d'entreprises de 1000 employés ou plus, et dont le chiffre d'affaire global annuel dépasse les 250 millions de dollars. Les entreprises proviennent de divers secteurs privés ou publics, et notamment des secteurs des services financiers et de l'IT, de la technologie et des télécommunications. Les entretiens ont été réalisés en ligne à l'aide d'un processus rigoureux comprenant plusieurs niveaux de présélection, permettant de réduire la participation aux seuls candidats éligibles.