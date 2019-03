Values Associates annonce une croissance de 50% en 2018 en s’appuyant sur le collectif et un pivot réussi

Values Associates marque un tournant dans son histoire

Créée en 2007, Values Associates surfe sur le développement de la Business Intelligence. Mais alors que le marché se tend, la société se trouve confrontée à une pression sur les prix alors qu’elle ne dispose pas encore de la taille critique. Fin 2014, la société connait une grave crise de trésorerie et envisage de s’adosser à un acteur plus important. C’est dans ce contexte qu’un nouveau Directeur Général rejoint l’équipe. Portée par un état d’esprit collectif, une volonté commune de remonter la pente et une solidarité hors pair, l’entreprise met le cap, début 2015, sur un nouveau positionnement en capitalisant sur ses expertises en Business Intelligence et en valorisation de données. Values Associates se spécialise dans la co-conception et le développement d’applications métiers, data centric, sur-mesure. En trois ans, l’entreprise consolide son activité sur ce nouveau créneau, en finançant, sur fonds propres, ses efforts de R&D et sa croissance. Les recrutements sont relancés dès 2016.



2018, une année charnière

Les évolutions de marché, l’enjeu de la digitalisation et le foisonnement des réglementations sont autant d’opportunités pour Values Associates d’accompagner ses clients dans leur transformation. Des investissements significatifs sont effectués en matière de R&D, l’équipe est consolidée par l’arrivée de 9 nouveaux recrutements, la bibliothèque de briques techniques et fonctionnelles de Values Associates s’enrichit. Le chiffre d‘affaires progresse dans le cadre d’une croissance rentable de 50% pour atteindre 1,5 millions d’euros en 2018.

« Nous voulons progresser rapidement mais en évitant l’écueil d’aller trop vite pour ne pas détériorer le niveau de qualité que nous sommes fiers d’apporter à nos clients. Nous souhaitons également préserver notre dynamique interne, notre agilité et notre plaisir à travailler et construire ensemble. » explique Bénédicte Daull-Massart, Directeur Général.



Une année 2019 placée sous d’excellents augures

Values Associates prévoit un objectif de croissance de 50% de son chiffre d’affaires, soient 2,2 millions d’euros en 2019 dont 50% sont d’ores et déjà signés. « Le positionnement de Values Associates de concepteur d’applications métiers totalement sur-mesure, très intuitives, ergonomiques et à prix attractifs ainsi que notre approche, alliant la réactivité et la créativité d’une start-up à la rigueur d’une entreprise plus mature, répondent à un besoin fort du marché. » poursuit Bénédicte. L’entreprise prévoit de poursuivre son développement en 2019 en recrutant 6 collaborateurs supplémentaires, dont des profils de développeurs afin d’étoffer son offre de briques métiers fonctionnelles.

Values Associates, dont le siège se situe à Paris est également présent à Nevers avec une équipe de développeurs dont les parcours et profils variés constituent une richesse pour l’entreprise. « Nous sommes convaincus que la diversité des compétences qui nous composent et l’esprit collaboratif qui nous anime sont essentiels pour proposer et déployer des solutions innovantes et performantes. Ces valeurs fondatrices nous ont permis de créer une dynamique d’équipe qui a conduit au succès de l’entreprise en seulement 3 ans. » souligne Bénédicte.