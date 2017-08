Alteryx s’associe à Plotly pour valider la visualisation des données à travers le cycle de vie analytique

Alteryx, Inc., (NYSE : AYX), un leader en analyses de données en libre-service, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Plotly, la plateforme de visualisation des données, privilégiée pour la science des données moderne, afin d’optimiser la « visualytique » au sein de la plateforme Alteryx. Alors que les organisations modernes s’efforcent de distribuer des capacités analytiques à divers utilisateurs professionnels, il s’est produit un glissement significatif en direction des plateformes en libre-service, et maintenant, en direction des représentations visuelles (ou visualytique en ligne) plus intuitives des données lorsqu’elles traversent le pipeline analytique. Cette intégration permet aux analystes de secteurs d’activité de travailler dans un environnement plus agile prenant en charge des techniques analytiques plus sophistiquées.



« La philosophie Alteryx, qui consiste à faciliter les analyses, vient compléter avantageusement notre mission de permettre aux utilisateurs de créer aisément des visualisations de données robustes et percutantes »



« Nos clients demandent de plus en plus souvent à visualiser et comprendre leurs données, non seulement au terme du processus analytique, mais aussi à travers le parcours de résolution des problèmes », a déclaré Dean Stoecker, PDG d’Alteryx. « La visualisation interactive de Plotly est la technologie idéale à ajouter à la plateforme Alteryx pour augmenter la productivité des analystes dans l’ensemble du processus de modélisation. Grâce à l’analytique visuelle, ou visualytique, comme nous l’avons baptisée, nous rendons ces découvertes sensationnelles encore plus accessibles. »



Grâce à la plateforme Alteryx, les utilisateurs disposent d’une solution de bout en bout leur permettant d’accéder à des actifs de données et de les découvrir, d’utiliser de puissantes capacités de création d’ensembles de données, d’appliquer une analyse statistique et spatiale, et de visualiser les données. Jusqu’à maintenant, la plateforme Alteryx a été souvent jumelée à des solutions de tableau de bord traditionnelles pour permettre la visualisation. L’ajout d’un panneau de visualisation directement à la plateforme Alteryx est une étape logique dans la création d’une expérience unifiée pour les analystes métier. La bibliothèque de représentation graphique robuste de Plotly et son architecture JSON en font le partenaire idéal pour offrir encore plus de valeur aux clients.



Outre le partenariat avec Plotly, Alteryx a annoncé aujourd’hui qu’Ashley Kramer avait rejoint la société en tant que vice-présidente en charge de la gestion des produits, et occupera le centre de développement de la société à Broomfield, dans le Colorado. Mme Kramer apporte à Alteryx un solide bagage de connaissances qui l’aideront à échelonner son organisation de produits, faciliteront le développement de solutions dans le cloud, et renforceront ses partenariats de technologie stratégiques. Avant de rejoindre Alteryx, Mme Kramer était directrice de gestion des produits et chef de la stratégie cloud chez Tableau Software, Inc. où elle a dirigé la vision et le développement de son offre SaaS. Avant cela, Ashley était directrice du programme technique chez Amazon.com, Inc., où elle était axée sur la gamme de produits Kindle.