Avec sa toute nouvelle solution basée sur l’intelligence artificielle, STATS permet d’atteindre de nouveaux niveaux d’analyse du football

S’appuyant sur la riche histoire de STATS en matière de recueil et d’analyse de données, STATS Edge utilisera des données de la Premier League, du Championship, de La Liga, de la Ligue de Football Professionnel, de la Serie A, de la Bundesliga, de la Qatar Stars League, de la Champions League et d’autres encore. Dès son lancement, STATS Edge sera disponible en cinq langues.



STATS Edge réunit les données et les vidéos de football via une interface conviviale et intuitive, développée en partenariat étroit avec les meilleurs clubs anglais, français et espagnols par une approche de type Design Thinking. Celle-ci permet à chaque partie prenante du club de football – des analystes de matchs au manager – d’analyser, d’annoter et de partager des informations sur la même plateforme.



« Il est de plus en plus difficile pour les clubs de traiter et d’analyser toutes les données pertinentes disponibles et de distiller des informations complexes dans une communication précise et opportune », a déclaré Kenneth Fuchs, directeur général de STATS. « De plus, les analyses traditionnelles ne parlent pas toujours le langage visuel des joueurs et des entraîneurs. Nous avons appliqué une vision informatique et l’intelligence artificielle pour proposer de nouveaux niveaux de contexte et d’efficacité à des équipes qui utilisent déjà la vidéo dans la préparation de leurs matchs. Elles gagneront du temps et auront la possibilité de développer des résultats exclusifs et d’obtenir les informations pour prendre, partager et suivre les meilleures décisions. »



Le moteur de recherche STATS Edge permet aux managers et aux analystes d’utiliser leur vocabulaire de football dans une fenêtre de recherche pour trouver en quelques secondes les clips vidéo pertinents dans l’ensemble des championnats et des compétitions, quelle que soit la complexité de leurs requêtes. Ils peuvent lier une quantité d’événements et de styles de jeu pour effectuer leur recherche, ce qui permet l’exécution de plus de 1 000 combinaisons de recherche.



La possibilité de lancer des recherches par joueurs, par équipes, par styles, par systèmes de jeu, etc. en utilisant la langage naturel représente un pas en avant considérable pour accéder à des données de suivi complexes dans une interface simple. Par exemple, STATS Edge permet de trouver et de récupérer rapidement toutes les contre-attaques d’une équipe qui se sont terminées par des buts, les faits marquants d’un joueur comme les tirs et les centres au cours des cinq derniers matches, ou les passes dans une zone prédéfinie du terrain. Cette utilisation des analyses aide également les clubs à estimer la valeur d’une cible de transfert, afin de prendre une décision en toute connaissance de cause avant d’investir.



Une fois les clips identifiés, le moteur Exemplar Search, breveté par STATS et mis au point par son équipe scientifique maintes fois primée, peut trouver instantanément et d’un simple clic des clips d’actions de jeu similaires. En utilisant des algorithmes d’IA, la plateforme lit l’association du joueur et les trajectoires du ballon ainsi que les événements dans tous les clips pour récupérer les résultats respectifs de Exemplar Search.



STATS Edge s’appuie également sur la puissance de l’IA pour proposer des fonctions intéressantes et intuitives, à commencer par les systèmes de jeu et les transitions. En précisant de façon dynamique une zone sur le terrain et d’autres variables, le manager et analyste accède instantanément à une analyse approfondie et à toutes les vidéos correspondantes. Par exemple, dans l’analyse du système de jeu d’un adversaire, il est possible d’identifier les zones cibles et de les lier aux joueurs les plus dangereux ainsi qu’à leur efficacité en tirs ou en buts. Dans l’analyse des transitions, il est possible d’analyser les joueurs clés impliqués, ainsi que leur comportement le plus courant après avoir gagné ou perdu le ballon.