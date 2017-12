Birst enrichit l'expérience utilisateur grâce à des moteurs ROLAP et ETL de dernière génération

Birst, une société du groupe Infor, leader en matière de Business Intelligence (BI) Cloud et d'applications analytiques professionnelles, annonce une nouvelle version de sa plateforme dotée d’une expérience utilisateur de type grand public, combinée à un ensemble d’options pour la préparation et l'analyse des données à partir d'une solution en mode Cloud, dotée de fonctionnalités étendues en matière de réseau et d'interactivité.

Grâce à cette nouvelle version, Birst apporte aux entreprises et à leurs utilisateurs des fonctionnalités habituellement dédiées aux utilisateurs experts.

« Nous enrichissons perpétuellement notre interface utilisateur avec des fonctionnalités de dernière génération, afin d’offrir aux utilisateurs des options élégantes, conviviales et intuitives », déclare Brad Peters, ‘Senior Vice President & General Manager’ de Birst. « Uniquement accessibles aux entreprises les plus évoluées, ces fonctionnalités sont désormais accessibles à tous et Birst est le seul fournisseur de solution analytique en mode Cloud à les proposer. »

Ces nouvelles fonctionnalités offrent aux utilisateurs une connectivité étendue et adaptée à leur organisation, toujours plus de mise en relation et d’interactivité, ainsi qu’une gestion et une véritable transformation des données.



Connectivité

Elle apporte également aux utilisateurs métier des fonctionnalités de préparation des données connectées avec des fonctionnalités de type ROLAP (Relational Online Analytical Processing) évoluées, permettant d'extraire directement les données depuis les bases elles-mêmes ou de les interroger à partir d'autres sources en s'appuyant sur « Birst Live Access ». Ainsi, tout utilisateur métier peut disposer d'une analyse en temps réel de ses bases de données, sans avoir à déplacer les données dans le Cloud. ROLAP constitue une forme de traitement analytique en ligne (OLAP - Online Analytical Processing) qui effectue une analyse multidimensionnelle dynamique des données stockées au sein d'une base de données relationnelle.

Birst a été le premier fournisseur d’analytique en mode Cloud à offrir, depuis 2010, la possibilité d'interroger les données existantes, grâce à sa fonctionnalité ‘Live Access’. Contrairement aux autres fournisseurs d'analytique en mode Cloud traitant uniquement de simples requêtes, Birst intègre une génération SQL ‘full dynamic’ sur les tableaux de la base de données sous-jacente. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs métier disposent d'un accès à cette fonctionnalité sans avoir besoin de faire appel à un administrateur.



Transformation des données

Cette version met également à leur disposition les meilleures fonctionnalités ETL (Extract, Transform and Load) de la plateforme : ils peuvent désormais tirer parti des nouvelles transformations par simple ‘glisser-déplacer’, bénéficier de ‘scripts R’, ajouter et lier des données, ou encore écrire leurs propres scripts ETL personnalisés. Grâce à ces fonctionnalités, ils peuvent tirer parti des fonctionnalités de ‘machine learning’ performantes et évoluées du logiciel R et créer des routines de préparation de données avancées pour traiter les requêtes de transformation les plus complexes.



Mise en relation

Grâce à des fonctionnalités de mise en réseau enrichies et performantes, les utilisateurs peuvent se servir des données préparées au sein de Birst et les partager - tout comme les métadonnées dont elles sont issues - avec des tiers. Ainsi, les utilisateurs métier peuvent aider les autres utilisateurs à combiner ces données partagées avec leurs propres données, ce qui permet de produire des analyses à plus grande échelle et, au final, d’apporter plus d’intelligence collective et de cohérence au niveau de l’ensemble de l'organisation.

Cette nouvelle version aide les utilisateurs métier à transformer plus rapidement les données issues de systèmes disparates en un réseau analytique partagé, permettant aux entreprises de mieux aligner leurs équipes situées au Siège et celles situées au sein d’unités décentralisées, afin de prendre de meilleures décisions. ‘Birst Networked Analytics’ élimine ainsi les silos analytiques et les silos de données, tout en donnant aux utilisateurs métier un accès simple à des données fiables sur lesquelles ils peuvent s'appuyer au quotidien.



Interactivité

Birst offre des fonctionnalités évoluées en matière d’interactivité et continue à investir pour proposer une expérience utilisateur plus riche au niveau des tableaux de bord proposés et de la recherche de données visuelles.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer des fonctionnalités de surbrillance visuelle, ainsi qu’une nouvelle méthode d'interaction avec les graphiques sur les tableaux de bord et les visualisations allant bien au-delà des fonctionnalités de filtrage visuel proposées auparavant. Avec la surbrillance visuelle, les utilisateurs métier peuvent par exemple sélectionner un ou plusieurs points de données et l'ensemble des points de données associés dans d'autres ‘tableaux de bord’ seront alors mis en évidence, leur permettant de se concentrer sur des valeurs de données sélectionnées sans perdre le contexte dans lequel elles se situent.

Les fonctionnalités étendues de Birst en matière d'interactivité offrent également plusieurs chemins d'exploration, qui permettent aux utilisateurs métier d'explorer simultanément une visualisation à partir de plusieurs attributs, offrant une meilleure compréhension des données analysées.

De plus, ils ont la possibilité de figer les en-têtes de colonnes et de lignes lorsqu'ils travaillent avec des modèles de graphiques croisés et peuvent en un simple clic ‘tout réduire’ ou ‘tout développer’ au sein des sections de rapport, par catégorie. Cela permet de travailler de grandes tables de données comme on travaillerait sur une simple une feuille de calcul.



Gestion

Enfin, la dernière version de Birst intègre des fonctionnalités qui contribuent à transformer l'interface de gestion en une expérience utilisateur moderne, de même type que celle des applications grand public. Le premier niveau de fonctionnalités proposé intègre une configuration de gestion et de sécurité pré paramétrée.



Une version d'évaluation gratuite : Birst Free

Pour se rendre compte de la simplicité d’utilisation de Birst, il suffit de s’inscrire pour un test. Avec cette version d'évaluation gratuite, les utilisateurs métier peuvent accéder aux données grâce à des connecteurs analytiques intelligents pré-paramétrés, ils peuvent préparer des données avec un retour en temps réel au travers d'une interface qui offre une expérience utilisateur similaire à celle de type grand public, relier les données avec des suggestions intelligentes, visualiser des analyses, découvrir de nouvelles idées ...