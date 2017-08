CGI dépose une offre entièrement en espèces pour acquérir Affecto Plc, leader spécialisé en analyse de données et en intelligence d'affaires en Europe du Nord

Le conseil d'administration d'Affecto recommande unanimement à ses actionnaires d'accepter l'offre de CGI, qui représente un prix total de 98 millions €, ou approximativement 146 millions $ CA, soit une prime de 29,3 % par rapport au cours de clôture du 21 août 2017. Les titres de l'entreprise se transigent actuellement à la bourse Nasdaq d'Helsinki sous le symbole AFE1V. L'offre publique d'achat est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris l'approbation par les autorités réglementaires compétentes, dont les autorités de concurrence, et la prise de contrôle par CGI de plus de 90 % des actions en circulation d'Affecto. La clôture de la transaction est prévue pour le premier trimestre de l'exercice 2018.



L'acquisition d'Affecto, dont le siège social est à Helsinki, se traduirait par l'apport de plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés établis dans 18 bureaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark ainsi qu'en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, renforçant ainsi l'expertise numérique reconnue de CGI en analyse et en science des données. L'entreprise est dotée de solides capacités en services-conseils stratégiques, en intégration de systèmes, en informatique en nuage, en analyse de données et en transformation numérique qui enrichiront l'expertise mondiale de CGI dans plusieurs domaines en demande liés à la transformation numérique. Au cours des 12 derniers mois, Affecto a généré des revenus de 119,8 millions €.



« Cette offre de fusion avec Affecto s'aligne à la stratégie de CGI, qui consiste à doubler la taille de l'entreprise de façon rentable sur un horizon de cinq à sept ans, grâce à une combinaison d'acquisitions et de croissance interne, a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Par conséquent, la fusion des deux entreprises permettra aux clients d'Affecto de profiter des capacités complètes et approfondies de CGI, notamment un accès à un réseau de centres locaux et mondiaux de prestation de services, à un portefeuille robuste de solutions de propriété intellectuelle, à des services en gestion déléguée et à des services-conseils stratégiques en TI. Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de croissance rentable reconnue, à la fois interne et par acquisition, qui nous permet de consolider nos assises dans les pays nordiques européens et partout dans le monde ».



« C'est avec enthousiasme que nous accueillerons les professionnels d'Affecto au sein de la famille CGI à titre de membres-propriétaires, innovateurs hautement qualifiés privilégiant partage et collaboration afin d'offrir une valeur ajoutée aux clients, a souligné Heikki Nikku, président des opérations, Pays nordiques européens, CGI. En mettant à profit la portée et les ressources mondiales de CGI, cette combinaison puissante offrira des possibilités de carrière uniques aux professionnels de CGI au sein des pays nordiques européens alors que nous continuerons de poursuivre ensemble une croissance rentable dans les années à venir. »