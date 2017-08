Cinéma : MoviePass place les données au cœur de la distribution des films

Transformer la décision en action ! C'est bien sur le rêve de tout analyste de données. Et c'est le rêve de tout producteur de cinéma de produire exactement le film qui plaira à l'audience, et lui permettra de réduire son risque, en maximisant ses bénéfices. Tout comme Netflix est devenu producteur de séries et de films de télévision, MoviePass pourrait, par la suite, être tenté de produire ses propres films, en s'appuyant sur la connaissance pointue des goûts et des profils des spectateurs. Ils construiraient alors le scénario idéal, embaucheraient les acteurs les plus "bankables" non pas selon les critiques, mais selon les spectateurs. Et ce ne seront pas forcément les mêmes. Si vous comparez les meilleurs restaurants sur TripAdvisor, et les meilleurs restaurants d'un guide gastronomique, vous constaterez que le choix du public diffère souvent du choix des critiques officiels.

Sans produire ses propres films, MoviePass pourrait tout simplement revendre les analyses de ses données aux producteurs, afin de leur indiquer comment orienter une histoire, quelles scènes privilégier, etc. On s'interrogera alors sur le rôle futur de la création artistique. Déjà les séries à succès, comme House of Cards produite par Netflix, sont fabriquées de manière quasi-industrielle. Ce sera peut-être demain le cas du cinéma.



Dans le domaine de la musique, Spotify ou Apple Music proposent déjà des abonnements sans limite de consommation. Leur modèle économique s'appuie pour le moment sur une rémunération plus faibles des auteurs/compositeurs/producteurs/interprètes de musique. Ni Apple, ni Spotify, ne communiquent sur les éventuelles données collectées, analysées, et peut-être revendues, sur les usages et habitudes musicales. Elles alimentent déjà en interne les moteurs de recommandation, mais là encore, ces données pourraient être utilisées par les producteurs pour influencer les artistes et leur travail. Seront-ils alors encore des "artistes" ? Ou deviendront-ils des fabricants de contenu ?

Dans le domaine du livre, des expériences d'abonnement et de paiement à la consommation, avec collecte détaillée de données sur les usages du livre numérique ont été testées - par Amazon en particulier. Mais pour l'instant sans grand succès. En particulier en raison de la réticence des éditeurs à proposer leur catalogue au travers d'abonnements. Mais si un équivalent de MoviePass trouvait comment court-circuiter cette autorisation, un modèle similaire pourrait voir le jour.



Big Data et science des données vont continuer de bouleverser le monde du divertissement et de la culture. Plus de données collectées, plus d'analyses, plus de "production" et moins de "création". Est-ce positif pour le consommateur que nous sommes ? Qu'en pensez-vous ?