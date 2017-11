Gérer l’avalanche de données : Trois étapes permettant aux détaillants d’éliminer les informations inutiles pour favoriser leur réussite

Un nombre croissant de systèmes a joué un rôle clé dans l’extraordinaire développement de la vente au détail sur plusieurs canaux. Toutefois, la gestion de tous ces systèmes en parallèle peut relever de la gageure, malgré tous les avantages qu’ils offrent et cela, sans parler de l’impact de la quantité de données générée sur les performances générales.



En ne tirant pas parti de ces données, les détaillants risquent de manquer des opportunités. Suite à la croissance des données, les entreprises proposent aux détaillants d’exécuter différentes analyses, en appuyant la prise de décision sur les données, par exemple en prévoyant à l’avance quels centres commerciaux américains seront amenés à fermer. Les services de spécialistes de l’analyse des données peuvent être précieux. Cependant, les détaillants doivent au minimum savoir identifier leurs propres données et les exploiter par eux-mêmes. Voici les trois étapes que les revendeurs peuvent suivre pour faire face à l’avalanche de données :



1) Éliminer les silos



La première étape consiste à garantir que toutes les informations générées par les différents systèmes utilisés sont réinjectées dans l’organisation au sens large. Sinon, les points de données rassemblés ne pourront être exploités que par une partie de l’organisation, et ne seront pas utilisés pour des analyses plus globales.



Les systèmes de vente au détail ne seront pas tous créés dans cette optique. Pour cette raison, les détaillants ne doivent pas partir du principe que tous les composants seront déjà reliés les uns aux autres. À leurs yeux, cela peut même constituer un argument de vente potentiel pour les nouveaux systèmes de vente au détail qui seront installés dans l’entreprise.



2) Pour une vision holistique



Une fois les points de données connectés, les détaillants doivent s’assurer qu’ils peuvent bénéficier d’une vue d’ensemble généralisée. Cela signifie qu’ils doivent mettre en place un système capable de regrouper toutes les informations exploitables provenant des données au sein d’un volet centralisé.



Ainsi, ils pourront mieux comprendre ces données, que ce soit pour une réunion trimestrielle avec les membres du conseil d’administration, ou pour permettre à un vendeur de produits de luxe de rechercher un produit spécifique dans l’ensemble des canaux et sites, afin de pouvoir le proposer immédiatement à un client important.



3) Garder l’esprit critique



L’étape finale, qui est également la plus importante, vise à aider les détaillants à tirer parti des informations fournies par les points de données consolidés. Les données Big Data deviennent alors des données intelligentes (« Smart Data »). Pour que cette conversion soit possible, les détaillants doivent analyser les données pour savoir exactement ce qui s’est passé au sein du système, ce qui se produit actuellement, et les tendances à venir.



Favoriser le progrès



Après avoir appliqué ces trois mesures, les détaillants pourront éliminer les données parasites et identifier précisément les points de données auxquels ils ont accès, puis en comprendre la signification. De nombreux détaillants importants disposent déjà des données accumulées pendant plusieurs années pour entamer ce processus. Ils ont la possibilité de tirer parti des données des clients et de leur historique de recherche, mais aussi des données d’inventaire et des préférences en termes de marques et de fournisseurs, qui, à leur tour, alimenteront les décisions marketing et d’administration de l’inventaire et de la clientèle. Ensuite, les détaillants sont plus informés des tendances et opportunités qui seront sources de réussite. Ils pourront alors gérer ces informations sur le long terme, ce qui leur permet de s’assurer qu’ils savent ce que leurs clients souhaitent et comment répondre à leurs attentes.