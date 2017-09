IA: du Décisionnel à l’Assistance Conversationnelle

Il est temps de repenser la façon dont les collaborateurs accèdent à l’information clé, en se mettant à leur place. L’assistance conversationnelle (exprimer sa demande en langage naturel et obtenir la réponse instantanément, et non pas la rechercher dans une application), est un puissant moyen d’y parvenir. Elle permet de connecter facilement ceux qui posent les questions (les métiers: combien de factures clients sont impayées, et quelles sont celles les plus à risque ?), à ceux qui ont les réponses (experts, data analyst, data scientist, …).L’IA conversationnelle est probablement le dernier maillon qu’il manquait pour relier les données stratégiques des entreprises à tous leurs employés.