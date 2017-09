Influans annonce une levée d’amorçage de 6 millions d’euros pour révolutionner le marché du MarTech

Développé par les fondateurs de Talend, Influans met à la disposition des marques et des retailers une plateforme d'intelligence artificielle. Cette solution résout l’équation de la personnalisation ultime du marketing en se reposant sur l’exploitation de toutes les données pertinentes par des algorithmes d’intelligence artificielle et une architecture Big Data.



Malgré des investissements considérables dans des solutions sophistiquées, les performances des campagnes marketing restent inexorablement très faibles. La plateforme Influans permet à tout marketeur, en agence, comme chez un retailer ou au sein des marques, de multiplier par trente ou plus l’efficacité des campagnes en exploitant de façon unique la logique de l’ultra-personnalisation : envoyer la bonne offre, avec le bon produit, à la bonne personne, avec le bon incentive et au bon moment.



Le marché des technologies marketing, souvent abrégé en « MarTech », représente un poids considérable : plus de 32 milliards de dollars en 2018, avec un taux de croissance annuel supérieur à 12 pourcent (source : IDC).



La volonté d’Influans est claire : révolutionner ce secteur du MarTech en y introduisant les meilleures technologies du big data et de l’intelligence artificielle combinées avec une utilisation simple et une expérience utilisateur sans concessions. L’objectif est d’automatiser et d’assister entièrement le travail du marketeur, lui permettant de se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée : créer, innover pour développer du business pour sa marque.



Une levée d’amorçage d’un montant exceptionnel

Avec 6 millions d’euros levés au cours de cette levée d’amorçage (« Seed »), Influans se donne les moyens de réaliser son ambition et de devenir un acteur global. La société compte aujourd’hui plus de trente spécialistes de l’intelligence artificielle, du big data et du marketing. L’équipe de management est constituée d’anciens cadres dirigeants et fondateurs de Talend, une des plus belles success stories de la French Tech.



« Nous sommes extrêmement excités d’avoir reçu le support d’investisseurs de renom pour soutenir la montée en puissance de nos équipes et le démarrage de notre business, » indique Bertrand Diard, Chief Executive Officer et co-fondateur d’Influans. « Le montant levé en Seed peut paraître considérable pour la France, mais le marché que nous visons est mondial et nous devons nous donner les moyens de construire une plateforme globale. »



Mené par Idinvest, le tour de table regroupe également Partech Ventures, Iris Capital et des Business Angels de renom qui incluent Pierre Kosciusko-Morizet (fondateur de PriceMinister) et John Brennan (Managing Director de Silver Lake Sumeru Equity Partners).



« Influans est composé d’entrepreneurs ambitieux qui ont déjà eu l’expérience de créer et développer Talend, un leader mondial dans la technologie, aujourd’hui coté au Nasdaq, et ont démontré leur capacité à s’entourer d’une équipe constituée des meilleurs talents dans leurs domaines, » précise Matthieu Baret, Partner chez Idinvest. « Nous sommes fiers de les accompagner à nouveau dans cette aventure, et de contribuer à faire bouger les lignes du MarTech. »



Des annonces produit imminentes

Influans sera présent à Paris Retail Week (19-21 septembre à Paris Expo Porte de Versailles) et y dévoilera en avant-première sa plateforme de personnalisation du marketing.