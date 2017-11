Lancement d’un nouveau programme de Master en Data Science en Côte d’Ivoire

D’une durée de deux ans, ce master propose un cursus d’excellence de niveau international à destination d’étudiants qui s’approprieront des connaissances en ingénierie informatique basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement des données informatiques.



Les cours seront dispensés au sein du Data Science Institute de l’INPHB, par une équipe pédagogique composée de professeurs de l’INPHB, de l’ENSEA, de l’X, ainsi que des professionnels experts dans leur domaine.



Après l’obtention du diplôme les participants pourront occuper des postes d’administrateur de données, d’ingénieur Big Data, d’analyse statisticien, de chargé d’études Data Mining, de Data Analyst ou de Data Scientist.



Le programme de master Data Science est l’un des principaux objectifs de la Chaire d’enseignement international Data Science Institute à laquelle participent l’INPHB, l’ENSEA, l’X, le groupe Orange et la Fondation de l’École polytechnique (FX). Les travaux de la Chaire concerneront la mise en place d'enseignements, au niveau national et international, avec le triple objectif suivant :



développer, à travers un parcours de master, un profil d'ingénieurs ouvert aux spécificités des métiers des sciences des données, profil pour lequel l'intérêt, na-tional et international, est croissant;

proposer de développer des actions de formation continue, permettant de com-prendre les enjeux et les difficultés pratiques des sciences des données;

encourager des recherches innovantes et originales en sciences des données.

Le Data Science Institute vise à accélérer la montée en compétences en data mana-gement en Côte d’Ivoire, avec une volonté de localiser à la fois la formation d’excellence et la valeur ajoutée.



Stéphane Richard, Président - Directeur Général, Orange

«Je suis particulièrement fier de ce partenariat emblématique pour Orange avec l’enseignement supérieur ivoirien et français. Oui, les datas sont une ressource pour l’Afrique! A travers notre soutien à la création d’une filière d’excellence en data sciences, nous nous engageons pour la formation de jeunes femmes et hommes qui développeront leurs compétences en statistiques, big data et intelligence artificielle au service de l’écosystème numérique et de l’innovation en Côte d’Ivoire et bien au-delà dans la sous-région. Orange montre à nouveau qu’il est un acteur majeur de cette innovation et de cette dynamique entrepreneuriale africaine. Orange Côte d’Ivoire sera un partenaire actif à leur côté tout au long de leur parcours. Je leur souhaite beaucoup de réussite ! »



Koffi N’Guessan, Directeur général, INP-HB, Yamoussoukro

« Le Data Science Institute est un bel instrument de réussite et de bonne coopération entre les Grandes Écoles du Nord et celles du Sud et un partenariat ‘‘gagnant-gagnant’’ entre l’école et l’entreprise. »



Kouadio Hugues, Directeur, ENSEA - Abidjan

« Le Master en Data Science, une formation de référence et leader en Afrique franco-phone. »



Frank Pacard, Directeur de l'Enseignement et de la Recherche à l’École polytechnique

« La science des données se développe rapidement avec un impact sur la transformation des entreprises et des administrations. Ce partenariat exemplaire permet de créer en Côte d'Ivoire un programme de très haut niveau qui permet de former des experts capables de créer des modèles d'analyse des données innovants dont ont besoin les entreprises et les administrations pour orienter leurs prises de décisions. »