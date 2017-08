Les modèles de monétisation dans la fabrication industrielle : la nécessité d'un changement d'état d'esprit

Quels modèles de tarification sont les plus populaires ?



On parle beaucoup de regrouper les appareils, les logiciels, les services et les données au sein d'une offre proposée uniquement par abonnement, ce que font déjà certains fabricants. On constate également d'autres approches que je diviserais en deux catégories de tendances :



Certains fabricants ne veulent pas abandonner les modèles basés sur les appareils. Ils continueront à vendre des équipements avec des licences perpétuelles, et passeront progressivement vers des modèles hybrides : des fonctionnalités logicielles avancées supplémentaires seront proposées par abonnement, et des modèles basés sur la consommation seront adoptés en tenant compte du nombre de fichiers traités, des gigaoctets utilisés, etc.

D'autres fabricants bouleversent leurs modèles de tarification et proposent des approches innovantes. Dans le domaine de l'automatisation, par exemple, on ne vend plus de produits : on monétise un ensemble d'offres en fonction des avantages pour les clients (gain de temps, économies d'énergie, etc.). Les fabricants héritent ainsi d'une part de ces économies, ce qui en fait un modèle exclusivement basé sur la valeur.

Un changement majeur pour les fabricants traditionnels. Comment s'en sortent-ils ?



Pour certaines entreprises, le changement est de taille, car il nécessite un nouvel d'état d'esprit, que ce soit au niveau des dirigeants, des employés ou des clients. Il s'agit d'avancer d'une vision axée sur les produits à une appréciation des résultats et de la valeur dérivée issue du matériel, des logiciels, des données et des services connectés. Cela n'est pas toujours une mince affaire, mais les choses sont plus simples lorsque les dirigeants disposent d'une vision claire et d'une stratégie pour l'avenir, et se montrent ouvertes à ce changement.



Certes, certains fabricants ont encore du chemin à parcourir. D'ailleurs, bien plus de la moitié d'entre eux utilisent encore un modèle basé uniquement sur du matériel. Cependant, ceux qui franchissent le pas enregistrent d'ores et déjà un franc succès et dominent généralement la concurrence. Nous pouvons donc clairement dire que cela en vaut le coup !