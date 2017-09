NEXTEDIA annonce la signature d’un partenariat stratégique et d’une prise de participation minoritaire auprès de la Startup TALE OF DATA spécialisée dans les technologies Big Data

Ce rapprochement a pour objectif de développer conjointement des offres Big Data s’appuyant sur la technologie de Tale of Data. Le développement de ces offres s’inscrit plus globalement dans l’initiative Nextedia LAB qui sera lancée au 4ème trimestre 2017 et qui vise à créer des assets technologiques et à stimuler l’innovation dans les différentes entités et filiales du Groupe Nextedia.

Au travers de cette initiative Nextedia LAB et dans un 1er temps du rapprochement avec la startup Tale Of Data, le Groupe Nextedia souhaite intégrer dans son business model, un modèle de type Asset as Services. Ce modèle d’offre de service est basé sur l’utilisation d’assets technologiques créés au travers de l’initiative Nextedia LAB ou co-développés dans le cadre d’un accompagnement stratégique de startups à fort potentiel positionnées sur nos métiers telle que Tale Of Data.



Ce partenariat stratégique s’accompagne également d’une prise de participation progressive et minoritaire au capital de Tale Of Data afin de la doter des moyens financiers, humains et opérationnels qui vont accélérer son développement en France et à l’international. Ainsi, Tale Of Data est aujourd’hui hébergée dans les locaux du nouveau siège du Groupe Nextedia à Paris dans le 17ème arrondissement, afin de créer cette dynamique de développement.