Quinze gigaoctets de données par vol : accompagnez-moi dans les coulisses de la maintenance préventive des Boeings 787

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les 15 Go de données par vol téléchargées depuis l’enregistreur de vol, sont réduits à 190 Mo une fois les données temporelles traitées. La fonction de normalisation des données temporelles permet de réduire parfois jusqu’à 292 fois le nombre de lignes de données.

Et en matière d’analyse, les gains sont encore plus impressionnants. Nous évoquions plus haut les 200 heures nécessaires à l’exécution d’une requête sur 100 heures de vols… il suffit maintenant de 17 minutes pour analyser les données de 1000 vols ! D’un point de vue métier, cela signifie que les data scientists peuvent conduire plus d’investigations, plus de recoupements, tester plusieurs modèles d’incidents potentiels, et donc finalement améliorer à la fois la prévision des opérations de maintenance, et la sécurité des vols.

Et dans le futur, les données audio et images pourront être collectées et analysées de la même façon, replacées dans un chaîne temporelle d’événements. On pourra alors requêter de la même façon pour savoir si deux sons ou deux images, sont identiques dans une même période de temps. Les mêmes principes de normalisation et de gestion des périodes seront ici appliqués à des données non structurées.



Lorsque vous monterez à bord de votre prochain vol, ayez une pensée pour ces algorithmes qui ont travaillé dans les minutes qui précèdent, afin de vous garantir un départ en vacances ou un retour en toute sécurité. C’est la face cachée de ce monde merveilleux de l’aviation. Les travaux de Clément Ader et des frères Wright ont plus de cent ans, mais c’est finalement très peu quand on constate les progrès accomplis. Aujourd’hui, en vol et au sol, les technologies de collecte et d’analyse de données, sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement de tous ces appareils et continuer de poursuivre ce rêve d’Icare, voler.



Biographie :

Christophe Conche cumule 19 ans d’expérience auprès de grands éditeurs de logiciels. Il est aujourd’hui à la tête du pôle Aéronautique et Défense, au sein de Teradata. Christophe Conche s’est, lors de sa précédente expérience, employé à montrer comment des solutions innovantes pouvaient transformer le secteur de l’aéronautique. Aujourd’hui, Christophe Conche voudrait, de la même façon, convaincre qu’une valorisation des données pourra servir le secteur de l’aéronautique.