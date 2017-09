SAP poursuit son engagement auprès des startups françaises et lance un nouveau programme autour du Machine Learning : SAP StartupSelect

En tant qu’acteur majeur de la transformation digitale, SAP met l’innovation au cœur de sa stratégie. Plus que jamais, les startups participent à la chaîne de valeur de l’entreprise, et le travail effectué à leurs côtés s’inscrit dans la concrétisation du processus de transformation digitale des clients de SAP.



Fort de cet engagement, SAP annonce donc aujourd’hui le lancement de son programme de collaboration SAP StartupSelect, centré sur le thème du Machine Learning. Pendant trois mois, des experts SAP Labs Paris vont ainsi accompagner et guider les trois startups qui ont été sélectionnées dans le cadre du programme de Machine Learning pour automatiser leur processus business et effectuer des analyses prédictives.



Préalablement choisies au cours d’une journée de rencontre chez SAP, Bioserenity, Brainlinks et Erméo constituent le premier groupe de startups à bénéficier de ce programme dans le cadre duquel elles vont disposer d’un suivi adapté et personnalisé. Elles vont avoir accès aux solutions SAP Leonardo Machine Learning pour relever leur défi, en compagnie des équipes SAP Labs France qui conçoivent et développent elles-mêmes cette technologie et qui sont donc à même d’apporter la meilleure expertise sur le sujet. Ce programme offre aussi l’opportunité de collaborer avec les forces commerciales de SAP, d’identifier des opportunités de business communes et de développer des partenariats stratégiques.



A l’issue de ce programme, les trois startups présenteront le 15 décembre leur projet devant le Comité Exécutif de SAP France. Elles pourront ainsi rencontrer les dirigeants et bénéficier d’une large visibilité grâce à l’installation du showcase au sein du SAP Leonardo Center à Levallois-Perret, qui compte plus de 1000 visiteurs par mois.



« Le programme SAP Startup en France s’appelle « Start impact the business up » car travailler avec les startups doit avoir un impact sur le business de nos clients, et l’axe business est d’ailleurs la meilleure condition pour aider les startups.



Les startups sont l’une des 3 composantes permettant à nos clients de réussir la transformation de leur business. L’innovation repose sur de la méthodologie, de la technologie et un écosystème ouvert représenté en partie par les startups. Il est donc stratégique d’accompagner les startups dans leur développement technologique et business. », affirme Sébastien Gibier, Head of Startups chez SAP France.



Au niveau global, SAP a mis en place nombreuses mesures à destination des startups, comme le lancement en 2012 du programme mondial d’incubation SAP Start-up Focus qui a pour vocation de supporter le développement de 2 800 startups à ce jour dans les secteurs du Big Data, de l’analyse prédictive et de l’Intelligence artificielle, au travers de la SAP Cloud Platform.



Quelques informations complémentaires sur les startups sélectionnées :



Bioserenity, développe des solutions de textile médical connecté qui permettent des enregistrements de longues durée, sans coût supplémentaire d’hospitalisation ni de contraintes pour le patient, pour le diagnostic, le monitoring et l’accès au bon traitement. Les solutions de Bioserenity accompagnent notamment les patients atteints d’épilepsie ou de troubles cardio-vasculaires. www.bioserenity.com/fr / @BioSerenity



Brainlinks, propose des solutions digitales pour libérer le talent collectif des organisations. A travers l’application mobile Toguna, chaque collaborateur participe au quotidien à l’écriture de l’histoire de l’entreprise. C’est un canal d’expression libre, où chacun participe en proposant ses idées et en votant de façon anonyme. Cette solution représente un moyen innovant de mesurer l’engagement des équipes et de favoriser la circulation des valeurs et des idées au sein de l’entreprise. www.brainlinks.com / @Brainlinks_EN



Erméo, a développé une plateforme web qui permet d’interconnecter les logiciels utilisés dans l’industrie. Les objectifs sont d’agréger les données de ces logiciels, de les rendre accessible en mobilité et d’automatiser la mise à jour des logiciels du système d’information du client depuis le terrain. Ermeo apporte de la valeur en connectant les logiciels entre eux et non en rajoutant un logiciel supplémentaire. www.ermeo.com / @ErmeoCompany