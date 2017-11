Snowflake ajoute l’élasticité instantanée à son offre d’entrepôt de données cloud

La start-up Snowflake Computing, le seul data warehouse conçu pour le cloud annonce l’ajout d’élasticité instantanée à son offre de cloud data warehouse. Les clients utilisateurs de Snowflake peuvent définir leur niveau de service (service level agreement, SLA), tout en fournissant à un nombre illimité d’utilisateurs un niveau de performance constante à des tarifs prédictibles et évite tous les surcoûts liés à un dimensionnement basé sur les pics d’activité des systèmes traditionnels. Les clients peuvent réduire leurs dépenses avec une élasticité cloud réelle car elle facilite une disponibilité instantanée de ressources de calculs en ligne, permet de satisfaire les différents besoins de leurs organisations et ce, en ne payant que pour les ressources qu’ils consomment.



L’élasticité instantanée est réalisable sur Snowflake car c’est le seul entrepôt de données conçu pour le cloud. L’architecture unique de Snowflake, qui sépare complètement le calcul du stockage ainsi que la fonctionnalité native d’élasticité instantanée, permet aux clients de Snowflake de provisionner et d’ajouter autant de clusters nécessaires pour soutenir un nombre illimité d’utilisateurs et de processus, et ce, sans impacter la performance et en éliminant les coûts d’une tarification à l’heure.



Bob MUGLIA, le CEO de Snowflake commente : « Snowflake continue à tirer vers le haut l’innovation du data warehouse. L’élasticité instantanée délivre encore plus de valeur en aidant nos clients à donner à tous leurs utilisateurs accès à leurs données pour une visibilité illimitée. Le provisionnement instantané, la performance à la demande et la simultanéité à la demande ainsi que la facturation à la seconde positionnent Snowflake comme le data warehouse disponible le plus puissant. Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de l’élasticité instantanée pour que les entreprises puissent avoir une vision précise tirée par les données grâce au numéro 1 des data warehouse. »



L’élasticité instantanée comprend les caractéristiques suivantes :



Approvisionnement instantané -- Permet n’importe quelle quantité de puissance de calculs selon la taille et la nature des charges en seulement quelques clics.



Performance à la demande -- Obtention de la performance désirée en ajustant plus ou moins les ressources dès que les préférences de puissances de calculs ont été choisies.



Simultanéité à la demande -- En utilisant un entrepôt multi-clusters, approvisionnement instantané et disponibilité de capacités additionnelles basées sur le nombre de demandes simultanées.



Facturation à la seconde -- Snowflake est le seul data warehouse à facturer à la seconde, optimisant ainsi les avantages de l’approvisionnement instantané, la performance à la demande et la simultanéité à la demande pour permettre à ses clients de ne seulement payer que pour les ressources utilisées.



Tarification prédictible -- Possibilité de décider exactement quelle puissance à mettre en face des charges et prévision, à l’avance, de l’estimation des coûts équivalents.



Performance plus rapide -- Utilisation de plus grands montants de puissance de calculs pour des périodes plus courtes pour l’obtention rapide d’un aperçu actionnable.



Coûts réduits -- Elimination du coût éventuel d’un entrepôt au repos en ne payant que pour les secondes utilisées.



Les clients de Snowflake n’ont plus à effectuer les tâches laborieuses manuelles d’approvisionnement de ressources, qui sont encore requises par de nombreux autres data warehouses. Avec Snowflake, il suffit de se connecter et en quelques clics ils sont opérationnels. Les clients qui utilisent déjà Instant Elasticity ont observé une réduction de leurs dépenses jusqu’à 80% avec une moyenne d’économies située aux alentours de 24 %. Tous les clients actuels de Snowflake bénéficient de l’approvisionnement instantané avec la disponibilité de l'entrepôt en moins d’une seconde dans 95 % du temps.