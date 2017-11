Transition vers le Cloud : des bénéfices qui dépassent l'avantage financier

Les raisons de cet engouement sont-elles uniquement liées au coût ? Certes, en hébergeant leurs données sur le Cloud, les entreprises ne paient que pour les ressources utilisées et sont délestées des coûts liés aux différents équipements de stockage et de traitement de l'information. Mais il serait trompeur de s'arrêter à cette unique raison. Les entreprises se tournent vers le Cloud pour trois motifs principaux, d'ordre stratégique : la rapidité de déploiement, la flexibilité et le caractère évolutif du Cloud, et le fait qu'il représente une solution d'avenir.



Une mise en place rapide



L'installation complète d'une technologie, telle qu'une solution de CRM, nécessite que l'entreprise constitue deux équipes. La première sera chargée d'étudier toutes les solutions de déploiement possibles, puis d'acquérir le matériel requis. La seconde équipe prendra le relais pour déployer et gérer la solution choisie. Tout au long de son évolution, l'entreprise devra assurer un suivi fréquent et régulier de la croissance des systèmes installés. Grâce à cette organisation, les entreprises peuvent implanter rapidement, en quelques clics de souris, différents services hébergés sur le Cloud : une plate-forme CRM, un entrepôt de données, ou encore une plate-forme analytique.

Elles n'ont pas besoin de passer du temps à configurer le matériel, à maintenir ses systèmes, ou à mettre à niveau ses serveurs physiques. Cela veut dire qu'en très peu de temps, avec très peu de ressources, les entreprises peuvent de façon extrêmement rapide disposer d'une infrastructure haut de gamme, hautement sécurisée, toujours accessible. De même, elles peuvent mettre en œuvre leurs stratégies impliquant une haute disponibilité, gratuitement et avec une grande facilité.



Des outils flexibles et évolutifs



La vie d'une entreprise est jalonnée d'imprévus, ce qui rend plus complexe la gestion des infrastructures, et révèle l'utilité d'équipes dédiées à l'évaluation des besoins en outils collaboratifs. En simplifiant les processus, le Cloud diminue significativement les commandes de machines supplémentaires, qui peuvent s'avérer lentes et difficiles. L'entreprise est ainsi plus à même de gérer les imprévus en temps réel, ainsi que les pics soudains que peut atteindre la demande. Elle peut augmenter ou réduire instantanément les capacités de ses infrastructures en les adaptant à l'évolution de ses besoins.



Grâce à la grande flexibilité du Cloud sur d'autres aspects de l'évolution de l'entreprise, elle a le choix entre plusieurs options pour le service de données, les modes de stockage et les systèmes d'exploitation, évitant ainsi l'achat et le déploiement de solutions dans ses locaux, et peut changer de services en quelques clics.



L'avenir est dans les nuages



Le Cloud héberge de plus en plus de solutions technologiques traditionnelles (CRM, automatisation du marketing et analyse des données). Il s'apprête désormais à accueillir les technologies du futur.



Nous assistons tous les jours à l'émergence d'une nouvelle solution, d'un nouveau service de données, d'un nouvel outil d'analyse, d'une nouvelle solution de stockage hébergés sur le Cloud et accessible dans tous les endroits connectés du globe.

Au fil du temps, les entreprises combineront de moins en moins leurs solutions existantes, reposant sur des machines peu évolutives, abritées derrière leurs pare-feux, avec les nouvelles technologies développées dans le Cloud.



Le déploiement d'infrastructures et de logiciels dans le Cloud permettra aux entreprises d'être mieux armées pour intégrer les innovations technologiques. Leurs collaborateurs pourront ainsi relever tous les défis qui se proposeront à eux. Avec en prime une sécurité maximale des données et un accès garanti où qu'ils soient, depuis n'importe quel poste de travail ou terminal mobile.