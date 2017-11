Trifacta lance Wrangler Edge, son outil de préparation des données en mode cloud, en Europe

Depuis son lancement en novembre 2016, Trifacta Wrangler Edge est largement adopté aux États-Unis, où il donne aux départements et aux équipes pluridisciplinaires les moyens de déployer des projets ainsi que de préparer et d’organiser des données diverses en vue de leur analyse, en un clin d’œil. Atout majeur : les intervenants en question n’ayant pas à gérer d’infrastructure ou d’installation, cet outil se révèle idéal pour des équipes agiles, orientées métier.



Pour Heike Prior, responsable des équipes Opérations cliniques et Systèmes sciences cliniques chez Roche, « Edge se trouve être la meilleure solution de préparation des données en libre-service pour relever nos multiples défis data. Elle nous permettra de transformer la manière dont nos chercheurs et nos utilisateurs métier se servent des données dans leur travail ; en définitive, ceux-ci consacreront moins de temps à la préparation, et davantage à l’analyse de données essentielles. »



« Avec l’ouverture de nos centres de données européens, nous accédons au souhait des clients, qui entendent choisir le lieu d’hébergement de leurs données. Nous voulons pourvoir aux besoins de tous les utilisateurs qui composent notre clientèle, quel que soit l’endroit où ils souhaitent stocker leurs données », précise Jeremy Perlman, Vice-président Ventes Europe chez Trifacta. « Nombre de nos clients ne disposent pas d’un service informatique nécessaire à la gestion d’une infrastructure ou d’un environnement de cloud privé ; mais en proposant aujourd’hui Wrangler Edge en Europe, nous donnons aux utilisateurs en entreprise les moyens de préparer et d’organiser leurs données malgré les restrictions en matière de localisation des données. »



Iosu Santurtun, DTI de Wise Athena, jeune pousse spécialisée dans les applications d’intelligence artificielle, renchérit comme suit : « Wise Athena dispose de jeux de données extrêmement volumineux et variés. Grâce à Trifacta Wrangler Edge, nos équipes métier accèdent en un clin d’œil aux données indispensables à leurs prises de décisions. Sans compter un temps de préparation des données considérablement écourté, qui fait que le seuil de rentabilité est atteint en un temps record. »



Avec le lancement de son outil en Europe, Trifacta offre une évaluation gratuite aux 100 premiers inscrits pouvant prétendre à la version d’essai gratuite de 30 jours de Trifacta Wrangler Edge.