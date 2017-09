Visual IQ lance sa nouvelle plateforme d'intelligence marketing, une solution révolutionnaire d'analyse de la performance axée sur l'audience

Visual IQ, l’un des leaders mondiaux en solutions d'intelligence marketing, annonce le lancement de sa nouvelle plateforme d'intelligence marketing, une solution de nouvelle génération qui réunit, en une même interface utilisateur, attributs démographiques et comportementaux de l'audience et performance marketing tactique. En s'appuyant sur une vision globale en temps réel de la performance marketing et publicitaire dans le contexte des audiences cibles, la plateforme permet aux marques et aux agences de concevoir des campagnes marketing percutantes en fonction de l'audience cible et pour l'audience cible. Ce lancement marque la fin du processus d'acquisition de Visual IQ par Refined Labs, le spécialiste allemand de l’attribution et de l’analyse du parcours des consommateurs implanté à Munich.



« Nos clients peuvent acheter nos produits de plusieurs manières, notamment via notre site Web, notre centre d’appels, nos différents kiosques ou l'un de nos magasins »

La popularité croissante du marketing people-based, dopée par les attentes croissantes des consommateurs et la nécessité de faire face à des parcours client de plus en plus chaotiques sur une multitude de canaux et d'appareils, a contraint les marketeurs à repenser leurs approches traditionnelles. Ils doivent cibler, mesurer et optimiser leurs stratégies marketing et publicitaires au niveau du consommateur ordinaire, mais l’existence de sources de données et de systèmes disparates rend la tâche difficile.



La plateforme d'intelligence marketing de Visual IQ résout cette problématique en combinant les données people-based et l'attribution multi-touch pour que les marketeurs puissent optimiser la performance marketing et publicitaire par segment d'audience représentant les prospects et les clients actuels. Armés d'une bonne compréhension des attributs client et de la façon dont les différentes audiences interagissent avec leur marque dans tous les environnements numériques, mobiles et physiques, les marketeurs peuvent optimiser les budgets pour tous les points de contact client, tout en proposant des expériences pertinentes qui permettent de maximiser les résultats.



« Pour les marketeurs, la tâche qui consiste à comprendre le parcours client dans son intégralité et à optimiser les interactions avec les clients et les prospects n'a jamais été aussi complexe. La pertinence est la clé, et les tactiques marketing doivent être adaptées aux différentes audiences en fonction de leur position dans le parcours », explique Manu Mathew, président et cofondateur de Visual IQ. « En liant la performance marketing à l'audience, notre plateforme permet d'obtenir en temps réel des données autrefois inaccessibles concernant les tactiques employées auprès des différentes audiences et les expériences qui trouvent un écho chez elles. Les marketeurs peuvent utiliser ces informations pour optimiser les investissements qu’ils consacrent aux différents canaux afin de stimuler la conversion, la fidélisation, la valeur à vie et d'autres résultats significatifs. »



Après une brève implémentation, la plateforme de Visual IQ peut être configurée aisément de façon à répondre aux objectifs et aux besoins commerciaux d'une marque ou d'une agence ainsi qu’au niveau de sophistication marketing dont elles ont besoin. Ses principales composantes sont :



Une architecture ouverte qui s'intègre de façon fluide à d'autres systèmes et qui offre une source unique et fiable de données marketing. En tirant profit des partenariats que Visual IQ a conclus avec d'autres fournisseurs de données et de solutions technologiques renommés – notamment Adobe, Facebook, LiveRamp et Lotame – les marketeurs peuvent utiliser les données provenant de différents appareils, les données d'audience, les impressions Facebook, les impressions hors ligne, les indicateurs clés de performance, et bien plus encore.

Des données d'audience fiables pour analyser les tactiques média et marketing conjointement avec les attributs des clients et des prospects. La plateforme déduplique les personnes sur plusieurs canaux, appareils et environnements en ligne et hors ligne et conjugue ces identifiants anonymes uniques avec les données démographiques, les intentions, les intérêts et autres attributs d’audience. Ces profils de clients sont intégrés à l'attribution multi-touch de façon à créer une vue d'ensemble du parcours client et aider les marketeurs à comprendre quelles sont les tactiques et expériences les plus efficaces pour chaque audience.

Des techniques d'attribution souples pour mesurer tous les types de tactiques marketing et publicitaires par rapport à des critères de réussite spécifiques. La plateforme permet aux marketeurs de recueillir et de dédupliquer facilement les données de performance marketing et de coûts depuis leurs canaux et appareils. Une fois ces données recueillies, les marketeurs peuvent définir leurs propres modèles Multi-Touch Attribution (MTA) ou utiliser le modèle algorithmique TrueAttribution™ de Visual IQ pour mesurer l'influence des canaux et des tactiques pris individuellement en fonction d'un critère de réussite spécifique pour chaque segment d'audience. Les marketeurs peuvent également ajouter une méthodologie de modélisation du mix marketing pour obtenir des conseils en matière d'allocation budgétaire marketing, ainsi qu'une solution d’attribution TV pour comprendre l'impact de la télévision sur les réactions enregistrées au sein de l'environnement numérique.

Des capacités d'activation permettant de prévoir les performances et de prendre des mesures immédiates en fonction des données obtenues. Les marketeurs peuvent utiliser les fonctions d'analyse prévisionnelle de la plateforme afin d’établir des prévisions de performance par rapport à différents objectifs marketing et exploiter ses capacités natives de gestion des offres et les intégrations RTB pour accélérer la prise de mesures une fois les données nécessaires obtenues.

Plusieurs clients de Visual IQ, dont Lamps Plus, bénéficient déjà des avantages qu’offre la plateforme. « Nos clients peuvent acheter nos produits de plusieurs manières, notamment via notre site Web, notre centre d’appels, nos différents kiosques ou l'un de nos magasins », explique Angela Hsu, vice-présidente du commerce et du marketing Web pour Lamps Plus. « En notre qualité de détaillant multicanaux majeur du secteur de l'éclairage et de l'ameublement, nous avions besoin d'une plateforme qui nous permette de comprendre clairement dans quelle mesure notre stratégie marketing influe sur le parcours d'achat des clients, tout en tenant compte de nos différents canaux de transaction. Notre partenariat avec Visual IQ nous permet de mieux comprendre les subtilités d'un parcours client complexe et d'optimiser nos investissements sur tous les points de contact client de façon à stimuler les ventes et favoriser la fidélisation. »



La plateforme d'intelligence marketing de Visual IQ sera disponible dans le courant du mois.