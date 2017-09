agileDSS fait une entrée remarquée sur le marché du Big Data à Montréal

Face à la demande croissante du marché de pouvoir maximiser l’impact de tous types de données sur les décisions d’affaires, agileDSS a entrepris il y a 2 ans environ une démarche d'évolution de son positionnement de marché, dans le but de compléter son cœur d’expertise – l’intelligence d’affaires traditionnelle – par de nouvelles expertises complémentaires, à savoir le Big Data, la visualisation de données, et la Data Science. Piliers du nouveau positionnement d’agileDSS, ces 4 expertises combinées permettent d’explorer et de valoriser des volumes de données structurées et non-structurées de plus en plus importants chez ses clients.



''L'évolution de notre positionnement répond à notre objectif d'appréhender la donnée dans son ensemble, structurée, semi structurée et non structurée. Nous sommes fiers et heureux qu'un grand nombre de nos grands clients nous aient supportés dans notre démarche. Livrer de la valeur rapidement et efficacement est plus que jamais au cœur de l'ADN d'agileDSS et nous sommes prêts à accompagner nos clients à mettre les données au centre de leur stratégie d'affaires''- Ludovic Péronet, Associé & Directeur des ventes, agileDSS



C’est le besoin croissant des clients de comprendre comment le Big Data et l’intelligence d’affaires pouvaient coexister et être synergiques, qui a motivé agileDSS à investir massivement dans la formation de toute une équipe de conseillers sur les technologies du Big Data.



« Nous mettons de l’avant une approche méticuleuse, concrète et agile afin de livrer rapidement la promesse centrale du Big Data. Le plus important pour nous est de l’intégrer aux technologies en place chez nos clients ; à la fois pour démocratiser le Big Data mais aussi pour paver la voie vers la science des données et l’intelligence artificielle. » - Matieu Bachant-Lagacé, Responsable de la pratique Big Data, agileDSS



agileDSS est fière d’accompagner plusieurs entreprises du TOP 100 des plus grandes compagnies québécoises dans leurs projets de Big Data et d’analytiques avancées.