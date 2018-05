21 mai 2018 : L'édito de la semaine de Decideo par Philippe Nieuwbourg

Au programme cette semaine : Parlons de GDPR (RGPD), une dernière fois, car franchement, entre les publicités dans les rues, les avis d'experts auto-proclamés et les centaines de messages de demandes de consentements reçus dans notre boite à lettres électroniques, on a vite envie de passer la date fatidique du 25 mai... et de constater sans doute que rien n'a changé.