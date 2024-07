EQS Group entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Data Legal Drive

Ce mouvement stratégique confirmera la position de leader d'EQS Group sur le marché européen des SaaS de conformité, et renforcera l'offre de l'entreprise spécifiquement dans le domaine de la protection des données et de la conformité GDPR.



" L'acquisition de Data Legal Drive constituera une étape importante pour EQS Group et renforcera notre expertise, notamment en matière de conformité GDPR ", a déclaré Achim Weick, fondateur et PDG d'EQS Group. "Depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2018, les amendes cumulées ont dépassé 4 milliards d'euros, soulignant la demande continue de soutien GDPR. Grâce à nos antécédents communs en matière de conformité et d'innovation technologique, nous serons dans une position idéale pour étendre nos services et répondre aux besoins de conformité de nos clients de manière encore plus complète. Nous sommes impatients d'accueillir les employés et les clients de Data Legal Drive au sein de la famille EQS et de travailler ensemble pour renforcer notre position de leader sur le marché de la conformité SaaS".



Sylvain Staub, fondateur et PDG de Data Legal Drive, a déclaré : "Avec l'expérience d'EQS Group dans la construction d'une plateforme de conformité complète, nous pensons qu'ils sont le partenaire idéal pour notre prochaine étape de croissance. Notre stratégie est de devenir le leader de la conformité en Europe. Compte tenu du potentiel de nos cibles respectives, nous étions convaincus qu'EQS Group était ce que nous recherchions pour atteindre une croissance significative dans ce domaine. La puissance de notre expertise et de nos services combinés, à la fois en matière de conformité et d'innovation numérique, apportera une immense valeur supplémentaire à nos clients."



Fondée en 2018, lorsque le GDPR est devenu une loi européenne, Data Legal Drive s'est rapidement imposée comme un fournisseur indépendant de logiciels de conformité de premier plan en France. Les solutions de Data Legal Drive pour la conformité GDPR et anticorruption sont conçues pour donner aux organisations les moyens de naviguer dans le paysage complexe de la protection des données et des exigences réglementaires. Grâce à cette acquisition, EQS Group est en mesure d'acquérir des connaissances et une expérience précieuses auprès des experts juridiques et technologiques de Data Legal Drive, offrant des synergies significatives avec le portefeuille de produits et la base de clients d'EQS Group. En outre, Data Legal Drive sera en mesure de tirer parti de la vaste expérience industrielle d'EQS Group et de sa position de leader sur le marché de la RegTech et de l'espace de conformité, ainsi que de consolider son offre autour de l'IA et de la réglementation découlant de la nouvelle loi européenne sur l'IA. Aucun changement n'est actuellement prévu pour les services utilisés par les clients existants de Data Legal Drive.



EQS Group prévoit de finaliser la transaction dans les semaines à venir.