6 façons d'optimiser le contenu piloté par l'IA

L’IA offrant de grands avantages pour le développement de contenu, elle est devenue un outil essentiel de créativité et d’efficacité. Pourtant, pour les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu, ce passage à la création basée sur l’IA présente à la fois des défis et des opportunités.



Les spécialistes du marketing peuvent prospérer dans ce nouveau paysage s’ils adoptent la bonne approche pour adapter leur contenu à l’ère de l’IA. Cela implique de créer un contenu unique et de haute qualité, de le structurer efficacement pour les systèmes d’IA et de tenir compte des considérations éthiques.



L’évolution du paysage de la recherche



L’IA a ajouté une toute nouvelle dimension aux capacités de recherche « statiques » en ligne que nous tenions pour acquises. Par exemple, aujourd’hui, lorsqu’un travailleur urbain très occupé planifie un week-end, il peut simplement demander à un assistant IA des destinations situées à moins de deux heures de route de Londres. Au-delà de la simple fourniture d’une liste de lieux populaires, l’outil IA intégré offrira également des données connectées supplémentaires, telles que les descriptions des lieux, des temps de trajet estimés, des conditions météorologiques associées et même des avis récents de clients.



Ce scénario met en évidence les capacités supérieures de l’IA à fournir des informations plus contextuelles et conversationnelles. Outre la simple correspondance des mots clés, elle adopte une approche plus intuitive et fournit des résultats personnalisés qui peuvent être affinés à chaque question posée.



Ajout d'authenticité au contenu généré par l'IA



Il ne s’agit pas seulement de changer la façon dont nous trouvons du contenu, mais aussi celle dont nous le créons. Les outils d’IA générative (GenAI) peuvent produire des réponses de type humain sur presque tous les sujets. Cela dit, quiconque a expérimenté cette nouvelle ère de contenu généré par l’IA sait que c’est une arme à double tranchant pour la. Cela signifie peut-être que plus de contenu est disponible comme jamais auparavant, mais qu’il devient de plus en plus difficile qu’il soit authentique et de qualité uniquement à partir de la vaste base de connaissances de l’IA.



Prenons par exemple un scénario comme celui-ci : le propriétaire d’une petite entreprise, qui gère une boutique de thé spécialisée, comptait sur ses blogposts concernant les techniques de sélection du thé pour attirer les clients. Désormais, son blog se perd souvent dans le brouhaha de milliers d’articles générés par l’IA sur des sujets liés au thé.



Pour que le récit reste convaincant pour les lecteurs, les propriétaires doivent désormais se concentrer sur ce que l’IA ne peut pas reproduire : faire ressortir l’élément humain – les expériences personnelles, les idées uniques et l’expertise locale pour trouver un écho auprès du public. Cela montre que l’authenticité et les perspectives humaines sont plus précieuses que jamais.



Comment l’IA a-t-elle changé la façon de consommer du contenu ?



L’IA a clairement influencé la consommation de contenu de plusieurs manières : en particulier, elle a amélioré la personnalisation et a augmenté la surcharge d’informations.



• Hyper personnalisation



L’IA offre un niveau de personnalisation du contenu qui n’était auparavant que théorique. Au-delà de recommander du contenu en fonction du comportement antérieur des utilisateurs, l’IA peut aligner le contenu en temps réel sur les préférences individuelles.



Par exemple, un site Web peut personnaliser sa page d’accueil pour chaque visiteur en fonction de ses préférences en matière de consommation d’informations. Ceci afin de maintenir l’intérêt des lecteurs et de les fidéliser. Alors que pour un lecteur soucieux de l’environnement, l’IA peut donner la priorité aux articles sur la durabilité et le changement climatique. Pour un fan de sport, elle peut donner les résultats et les moments forts des matchs.



• Se démarquer



Maintenant que l’IA facilite la création et la recherche de contenu, les consommateurs sont confrontés à une quantité écrasante d’informations. Il est donc plus difficile pour un seul élément de contenu de se démarquer. À mesure que l’IA s’améliore dans la compréhension et le classement du contenu, il deviendra crucial de démontrer son expertise, sa fiabilité et sa profondeur d’analyse pour que le contenu soit détectable.



• Optimisation du la façon de découvrir du contenu



Les frontières s’estompent également entre les moteurs de recherche et les plateformes de médias sociaux. Alors que les moteurs de recherche intègrent davantage de contenu social et en temps réel, les publications, commentaires et discussions sur les réseaux sociaux sont de plus en plus indexés et pris en compte dans les résultats de recherche.



Par exemple, une personne qui recherche des avis sur un nouveau smartphone peut demander à un assistant IA de lui fournir les meilleures informations. L'IA lui proposera des informations provenant de sites Web d'avis, et même des tweets et des vidéos TikTok pertinents, pour donner l'avis le plus complet de l'utilisateur sur le sujet.



L'IA augmente également la popularité de la recherche vocale et visuelle, ce qui modifie la façon dont les gens recherchent des informations et leurs attentes quant au type de contenu qu'ils peuvent récupérer.



Par exemple, un consommateur peut prendre une photo d'un légume inconnu dans un supermarché et demander à son assistant IA ce que c'est et comment le cuisiner. L'IA peut alors partager un aperçu complet de l'origine et de la valeur nutritionnelle jusqu'aux recettes à partir d'une seule image.



6 façons pour les spécialistes du marketing d’optimiser le contenu à l’ère de l’IA



Il ne fait aucun doute que les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu doivent s’adapter à cette nouvelle ère de découverte de contenu pilotée par l’IA. Voici six éléments à prendre en compte pour y parvenir :



1. Contenu unique et de haute qualité : l’IA générant de grandes quantités de contenu, cela augmente la valeur du contenu que seul un humain peut créer. Il doit être unique et créatif. Si les créateurs de contenu se concentrent sur les expériences personnelles, les idées et les connaissances locales que l’IA ne peut pas reproduire, leur contenu se démarquera de la masse.



2. Faire évoluer les stratégies de référencement : la façon dont les gens effectuent des recherches a fondamentalement changé. Ils posent des questions, ne saisissent pas de mots-clés. Il n’est donc pas surprenant que l’optimisation des mots-clés ne soit pas suffisante. Le contenu doit répondre aux questions que se posent les clients. Il doit être complet et succinct, afin de correspondre à la variété des requêtes nuancées que l’IA peut traiter.



3. Exploitez le potentiel de l’IA : essayez de ne pas vous sentir menacé par l’IA. Au lieu de cela, faites en sorte qu’elle travaille pour vous pour gérer les tâches de routine, ce qui vous libère pour effectuer un travail plus créatif et stratégique.



4. Envisagez des supports autres que le texte : la recherche vocale et visuelle devenant de plus en plus populaire, les créateurs de contenu doivent optimiser non seulement la recherche textuelle, mais aussi les requêtes vocales et visuelles, en réfléchissant à la manière dont le contenu peut être structuré pour répondre à des questions spécifiques ou fournir des informations basées sur des entrées visuelles.



5. Laissez transparaître le côté humain : les humains ont une capacité unique de pensée critique, de créativité et d’intelligence émotionnelle. En encourageant des interactions plus significatives, les créateurs de contenu créeront une clientèle fidèle. Étant donné que l’IA ne peut pas remplacer la créativité, l’émotion et les expériences vécues humaines, des perspectives uniques donneront l’authenticité que l’IA ne peut pas offrir.



6. Expérimentez : le paysage de l’IA étant en constante évolution, continuez à apprendre et à ajuster constamment les stratégies pour travailler avec elle. N’ayez pas peur d’expérimenter.



Remodeler l’écosystème de l’information



Le potentiel de l’IA pour changer la façon de découvrir du contenu est indéniable. Elle ne change pas seulement la façon dont nous recherchons des informations, elle remodèle tout l’écosystème de l’information. Le secret est de ne pas se sentir mis au défi par l’IA en tant que substitut à la créativité humaine, mais de trouver des moyens de travailler avec elle en tant qu’outil qui peut améliorer nos capacités.



En se concentrant sur le type de contenu que seuls les humains peuvent créer – unique, empathique, authentique et créatif – les créateurs fourniront un contenu percutant qui continuera à capter l’attention et renforcera la fidélité.