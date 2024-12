Prédictions IA pour 2025 : embrasser la collaboration entre les humains et les machines

Mais les prédictions sont également puissantes. Lorsqu’elles s’appuient sur les connaissances et l’expérience, elles nous aident à prendre des décisions éclairées, à guider nos investissements et à stimuler l’innovation. Même lorsqu’elles n’atteignent pas exactement leur cible, elles fournissent des objectifs, nous aidant à réinventer notre domaine et à explorer de nouvelles voies de croissance.



Ainsi, même si j’ai déjà partagé mes réflexions dans des webinaires et des podcasts, me voici à nouveau, avec une vision optimiste et réaliste de l’IA. Oui, il y a des défis. L’IA peut être utilisée à mauvais escient et sa militarisation constitue une réelle préoccupation. Mais cela est vrai pour toutes les innovations majeures, de la roue à Internet. Mes prédictions sont pleines d’espoir, mais fondées sur la réalité des opportunités et des risques de l’IA. Pour 2025, voici mes attentes en matière d’intelligence artificielle, en particulier d’IA générative, et les changements que nous verrons probablement au cours des 12 à 18 prochains mois.



Réflexion sur 2023 et 2024



Si 2023 était le « Wow ! » de l’IA générative. À ce moment-là – le moment où tout le monde s’est assis et a prêté attention – 2024 a été l’année pour comprendre à la fois la puissance et les limites de la technologie. Les entreprises ont expérimenté l’IA générative, évaluant sa réelle valeur ajoutée et commençant à avoir un impact réel.



En 2025, les entreprises approfondiront encore davantage l’utilisation de l’IA générative, avec une compréhension plus claire de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Voici mes principales prédictions sur la façon dont l’IA, en particulier l’IA générative, façonnera l’année à venir.



• RegTech plus intelligente : cadres d'IA éthiques et automatisation de la conformité



D’ici 2025, les entreprises feront de l’utilisation responsable de l’IA une priorité. L’IA générative deviendra un acteur clé dans l’application des normes éthiques et le maintien de leur conformité. Nous verrons des outils d’IA détecter et atténuer automatiquement les préjugés, suivre l’utilisation de l’IA dans différents départements et même générer des rapports de conformité pour les régulateurs. La croissance de ces systèmes coïncidera avec le nombre croissant de nouvelles réglementations, législations et normes qui émergeront tout au long de 2025 et au-delà. Les technologies de réglementation agiles deviendront essentielles.



• Rapprocher les équipes : outils de collaboration améliorés par l'IA



L’IA générative est sur le point de transformer la façon dont les grandes entreprises collaborent. Attendez-vous à de nouveaux outils basés sur l’IA pour les réunions virtuelles, la gestion de projet et la collaboration documentaire interfonctionnelle. Ces outils généreront automatiquement des ordres du jour des réunions, des notes et des mesures à prendre, résumant les décisions clés et facilitant les suivis. L'IA aidera à la priorisation des tâches et à la coordination des équipes, rendant les équipes hybrides plus efficaces. Associées à des outils de découverte de connaissances améliorés par l'IA, ces avancées rendront la collaboration plus fluide que jamais.



• Hyperpersonnalisation à grande échelle



L'IA générative va révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients en proposant des expériences hyper-personnalisées. Des produits et services aux stratégies marketing, l’IA utilisera les données en temps réel provenant de divers points de contact (activité du site Web, historique des achats, engagement sur les réseaux sociaux) pour créer du contenu et des recommandations individualisés. Cette approche personnalisée renforcera la fidélité et la rétention des clients en créant une expérience client sans précédent.



• Mon collègue robot : collègues d'IA agentique



« IA agentique » fait référence aux systèmes d'IA qui peuvent agir de manière autonome, poursuivant des objectifs spécifiques tout en interagissant avec des personnes et d'autres systèmes pour accomplir des tâches complexes. Contrairement aux outils d’IA d’aujourd’hui, qui génèrent principalement du contenu ou font des suggestions, l’IA agentique exécutera activement les décisions, gérera les flux de travail et collaborera en temps réel avec les équipes humaines. Nous sommes sur le point de travailler aux côtés de collègues de l’IA qui peuvent agir et fournir des informations.



• Une recherche qui apprend : recherche adaptative basée sur l'IA



L'IA générative va changer la façon dont nous recherchons des informations au sein des organisations, la rendant plus adaptative, contextuelle et intelligente. Contrairement aux recherches traditionnelles basées sur des mots clés, la recherche adaptative basée sur l'IA comprendra l'intention de l'utilisateur, interprétera les requêtes ambiguës et fournira des résultats plus personnalisés, en tenant compte du rôle, des préférences et du comportement de l'utilisateur. Ajoutez à cela la recherche d'IA générative basée sur RAG, qui apprend en permanence des interactions des utilisateurs, et vous obtenez des réponses plus intelligentes, plus informées et plus précises au fil du temps. En fin de compte, cela signifie une meilleure IA dont les capacités augmentent à mesure qu’elle est utilisée.



Et le reste ?



Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont je vois l’IA, en particulier GenAI, utilisée dans les entreprises et les organisations du monde entier. En réalité, cependant, ce seront les cas d’utilisation qui apporteront une valeur réelle aux organisations, soit par des économies de coûts, soit par de nouvelles façons de monétiser leurs produits et services. Ce qui est clair, c'est que quel que soit le cas d'utilisation, il sera essentiel de fournir des données propres, connectées et contextualisées à votre IA, de manière gouvernée et sécurisée. Il sera essentiel de fournir à votre entreprise une architecture capable de prendre en charge des changements rapides, de fournir des environnements de données fluides et de gérer de multiples cas d'utilisation.



Au-delà de 2025 : une évolution continue



Au-delà de ces tendances, 2025 verra de nouveaux modèles, de nouvelles façons d’exploiter l’IA et de nouveaux aspects de la technologie découverts par les entreprises et les établissements universitaires. Cette évolution exigera des changements au sein des organisations. Les entreprises qui n’investissent pas dans l’IA – qui ne s’adaptent pas et n’innovent pas – finiront par devoir payer un prix plus élevé pour rattraper leur retard, sous peine d’être remplacées par des concurrents natifs de l’IA.



L’ère de la collaboration en matière d’IA



Quoi qu’il arrive l’année prochaine, une chose est sûre : nous sortons de l’ère de l’information pour entrer dans une nouvelle ère, une ère où les humains et l’IA coexistent. Nous pourrions même être sur le point de créer une nouvelle forme d’intelligence, une forme non née de l’évolution naturelle mais construite par nous, inconnue même de ses créateurs. C’est une perspective passionnante, transformatrice et peut-être légèrement déconcertante. Mais c’est aussi l’occasion de façonner un avenir dans lequel l’IA augmentera le potentiel humain d’une manière que nous commençons seulement à comprendre.