AAA DATA complète son offre analytique à destination des entreprises et permet aux marques automobiles de savoir quelles entreprises vont agrandir leur flotte dans les six et douze prochains mois ?

Après avoir lancé son outil Predictive Solutions pour prévoir qui allait vendre puis acheter un véhicule parmi les particuliers, AAA DATA lance la version professionnelle de son outil.



Qui pensait, il y a encore quelques années, pouvoir prédire les intentions d’achat des consommateurs ou des entreprises ? Côté consommateur c’était déjà le cas grâce à AAA DATA, c’est désormais également le cas pour les entreprises.



Les marques, vont pouvoir identifier en amont de la phase d’achat les entreprises qui sont susceptibles d’agrandir leur flotte, soit dans les six prochains mois, soit sur les douze prochains mois. Cette innovation représente un nouvel atout commercial et marketing. Les marques automobiles pourront ainsi anticiper le comportement des entreprises préparant un achat (ou potentiels futurs clients) pour les contacter au bon moment.



Predictive Solutions concerne aussi bien les véhicules particuliers et utilitaires et il permet une probabilité d’achat 4 à 5 fois supérieures à la moyenne.



“ Expert de la data depuis 60 ans, AAA DATA permet désormais à ses clients gravitant autour des flottes d’entreprises de bénéficier de la même solution que pour les particuliers. L’alliance de la Smart Data et du Machine Learning donne désormais une visibilité inédite et clair à nos clients sur les intentions d’achat des entreprises et leur permet d’instaurer une relation au bon moment " conclut Patricia Renaud, Directrice commerciale et marketing de AAA DATA



La base de données AAA DATA comptabilise plus de 300 millions d’événements avérés avec un historique unique de plus de 15 ans qui permet de valider la solution prédictive proposée à ses clients grâce à l’enrichissement permanent de son algorithme et de ses données.