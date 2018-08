ASG Technologies nommé leader du Magic Quadrant 2018 de Gartner pour les solutions de gestion des métadonnées

Le rapport relève que les « initiatives de gestion des métadonnées offrent de nombreux avantages business et notamment : l'amélioration de la conformité et de la gouvernance d'entreprise, une meilleure gestion des risques, une meilleure diffusion et réutilisation, et la capacité à mieux évaluer l'impact des changements sur l'entreprise, permettant à la fois de créer des opportunités et d'anticiper les risques ».



Un exemplaire gratuit du rapport complet, publié le 9 août 2018 et rédigé par Guido De Simoni, Alan Dayley et Roxane Edjlali, est disponible sur https://www.asg.com/gartnermq.



« Pour une utilisation efficace des données, la réalité et la confiance doivent être à la hauteur des exigences de conformité et de compréhension des entreprises », a déclaré Swamy Viswanathan, vice-président exécutif et directeur en charge des produits et du marketing chez ASG. « ASG Data Intelligence 9.5, notre seconde version cette année, permet aux utilisateurs de prendre rapidement et sans hésitation des décisions basées sur les données, susceptibles d'avoir un impact significatif sur la réussite de l'entreprise. Nous estimons que cette reconnaissance du Gartner marque la transformation de notre entreprise, notamment par la modernisation de l'architecture et l'extension de notre écosystème de partenaires, dans un contexte de recrudescence constante des données et des réglementations. »



Selon Gartner, « les besoins croissants en matière de gouvernance des données, de risque et de conformité, d'analyse et de valorisation des données continuent d'impliquer des exigences stratégiques de gestion des métadonnées et de développement des solutions correspondantes ».



Le rapport indique en outre que « le succès dans la gestion des métadonnées doit s'appuyer sur une évolution technologique et, surtout, sur des changements dans les pratiques ayant trait aux métadonnées, ainsi que dans la participation d'un grand nombre d'intervenants, y compris opérationnels, en termes de collaboration au processus de gestion des métadonnées. »



La solution ASG Data Intelligence offre la traçabilité des données la plus complète, avec des connexions à plus de 230 sources de données. Elle constitue ainsi la base des initiatives de conformité et de gouvernance de données tout au long de la chaîne d'approvisionnement des informations, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent trouver des données, leur faire confiance et les partager. L'automatisation du produit accroît sa fiabilité et sa productivité en permettant aux utilisateurs métiers de se concentrer sur l'identification des sources, des tendances et de la valeur intrinsèque des données.