Accélérez la mise en conformité de votre entreprise avec Pega GDPR Accelerator

Leader en solutions stratégiques de l’engagement clients et de l’excellence opérationnelle, Pegasystems Inc (NASDAQ : PEGA) accompagne les entreprises internationales dans leur transformation digitale. Pegasystems dévoile aujourd’hui Pega® GDPR Accelerator. Conçus pour les logiciels Pega, ces modèles personnalisables accélèreront la mise en conformité des entreprises avec la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD ou GDPR en anglais).



Dès le 25 mai, les résidents européens auront la liberté de consulter, limiter et même supprimer les informations recueillies par les entreprises ; une première en matière de protection des données. Selon une étude récente Pega, ce nouveau droit sera très prisé : sur 7 000 résidents européens interrogés, 82 % se déclarent prêts à l’exercer dès son entrée en vigueur. Ce qui représente un problème majeur pour les entreprises internationales. En effet, la plupart sont toujours prisonnières de leurs systèmes historiques en silo ; elles seront donc incapables de répondre à la demande de leurs utilisateurs.

Alors, quel sont les risques encourus pour ceux qui ne pourrons répondre aux attentes de leurs clients ? Perte de données clés et amendes pour défaut de mise en conformité, avec un montant pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires.



Afin d’accompagner les organisations à relever ce défi imposé à leur infrastructure IT, Pega a créé GDPR Accelerator. Cette offre unique propose un ensemble de composants dédiés à la RGPD configurables tels que des modèles et des extensions des meilleures pratiques. Ceux-ci sont disponibles pour les applications Pega Customer Service et pour tous les utilisateurs de la plateforme Digitale Pega 7. Ces modèles accélèrent la création d’un portail automatisé pour gérer les requêtes liées à la RGPD. Le principe ? Automatiser les demandes d'extractions des données utilisateur / client disséminées dans tous les systèmes de l'entreprise. Pour plus de facilité l’utilisation d’interfaces de programmation (API) n’est pas un requis. La plateforme digitale d'automatisation des processus (DPA) orchestre ces demandes à travers l’ensemble des systèmes, aussi divers et dispersés soient-ils. Les entreprises y trouveront de nombreux avantages : gestion des requêtes liées à la nouvelle réglementation en toute sécurité, garantie de la transparence des processus et vision globale des données clients.



Les logiciels Pega sauront parfaitement répondre à l’afflux annoncé de réclamations clients liées à la RGPD. Car ils s’appuient sur notre leadership éprouvé en automatisation des processus (DPA), de gestion des relations clients (CRM) et d’intelligence artificielle (IA). Ils mettent à profit les fonctionnalités suivantes :



Le case management dynamique : accélération et mise en place de la gestion des processus liés à la RGPD, que chaque entreprise devra appliquer et contrôler.

Pega® Workforce Intelligence : gestion des workflows et identification des points bloquants afin de garantir un temps de réponse efficace pour toutes les demandes GDPR.

Pega® Robotic Automation : automatisation et rationalisation des tâches répétitives et manuelles de mise en conformité, pour une économie de temps et de ressources.

La plateforme décisionnelle Pega® Customer Decision Hub: exploitation de l’intelligence artificielle afin d’anticiper et d’atténuer le mécontentement des clients pour éviter la suppression potentielle de certaines données.

La fonction T-Switch intégrée à Pega Customer Decision Hub : contrôle du niveau de transparence des systèmes d’IA et explication de la logique des décisions automatisées aux organismes de régulation RGPD.



Avec Pega, bénéficiez de l’automatisation des processus et d’un logiciel d’engagement client au sein d’une solution puissante et unifiée. Les conseillers clients prennent le contrôle avec Pega Customer Service et sont capables de proposer en temps réel les actions les plus adaptées ou « Next-Best-Action » à partir des données gérées par l’intelligence artificielle. Le bénéfice ? Offrir des expériences clients remarquables et éviter les prestations médiocres qui pourraient engendrer des réclamations RGPD. Notre solution Pega Customer Service est intégrée à la plateforme Pega, le logiciel d’automatisation des processus leader sur le marché. Capable de relier des systèmes variés en vue de booster l’expérience opérationnelle, elle est aussi compatible avec des solutions CRM tierces déjà en place dans certaines entreprises.



De nombreux rapports d’analystes ont reconnu Pega comme Leader de l’automatisation des processus et de l’expérience client : le dernier rapport Magic Quadrant de Gartner sur les solutions intelligentes de gestion des processus métiers (1), le rapport Forrester Wave™ sur les logiciels d’automatisation des processus (2), le rapport Forrester Wave™ sur la gestion des interactions en temps réel du 2ème trimestre 2017 (3) ou encore le rapport Magic Quadrant de Gartner sur les centres d’expérience client CRM (4).



Citations et commentaires :



« La protection des données est un vrai sujet de préoccupation pour les consommateurs du monde entier. À court terme, la réglementation RGPD sera un des plus grands défis à relever pour les entreprises en sur le plan de l’engagement client. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour s’y préparer. » explique Jeff Nicholson, le vice-président Marketing produit et CRM chez Pegasystems. « Notre expérience et notre leadership en matière d’automatisation des processus, associés à nos solutions d’engagement client leaders sur le marché, nous permettent d’offrir à nos clients des solutions uniques pour réussir leur mise en conformité, tout en optimisant leur croissance en dépit de ces nouveaux défis. »