Accenture co-développe avec SAP des solutions technologiques dédiées aux armées

Extension des capacités actuelles de défense et de sécurité du logiciel SAP®, la solution s’appuiera sur SAP S/4HANA®, la suite intelligente d’ERP pour les activités numériques fondée sur la plateforme in-memory avancée SAP HANA®.



« Je me réjouis qu’Accenture et SAP collaborent à la création de nouvelles solutions intelligentes qui soutiennent les opérations de nos clients du secteur de la défense, dans un monde digital en constante évolution », déclare Jean-Paul Groven, Directeur exécutif chez Accenture France. « Ce travail aidera les clients à tirer le maximum de leurs investissements en matière de défense, en offrant de meilleurs résultats, plus rapides dans l’exécution de leur mission. »



La solution numérique contiendra des capacités d’analyse prédictive de données éprouvées (analytics) et permettra une meilleure utilisation des applications par le personnel militaire. Elle comportera également des applications de simulation et d’analytics visant à aider les forces armées dans la planification et l’exécution de leurs opérations et à répondre rapidement aux changements de l’environnement opérationnel.



« Cette solution permet aux forces armées d’agir dans des environnements géopolitiques complexes et changeants, qui nécessitent une plateforme intelligente avec un déploiement agile, une sensibilité accrue aux situations et des capacités propres au secteur », explique Jean-Paul Groven.



La technologie soutiendra également la prise de décision fondée sur les données tout en permettant une meilleure intégration des données dans des domaines tels que la gestion des ressources humaines, la logistique militaire, la maintenance des équipements, les finances et l’immobilier.



Une intégration améliorée de l’Internet des objets permettra aux forces armées d’adopter et d’interconnecter de nouveaux appareils capables de collecter et échanger des données. Des options flexibles de déploiement à la fois sur site et dans le cloud seront également disponibles pour prendre un charge un déploiement rapide et à faible coût afin de répondre aux besoins changeants de l’organisation.



« Cette solution de nouvelle génération profitera des capacités technologiques de SAP S/4HANA et des connaissances approfondies d’Accenture en matière de défense pour aider les forces armées à concevoir et déployer des solutions plus facilement et à moindre coût tout en assurant leur transformation digitale », explique Isabella Groegor-Cechowicz, global general manager for Public Service Industries chez SAP.