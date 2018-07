Accepterez-vous de laisser un algorithme décider du moment de votre mort ?

Co-fondateur et dirigeant du Data Science Institute, Michael Albo aide ses clients à saisir les opportunités disponibles au sein des données qu’ils ont accumulées. En combinant l’expertise humaine et la puissance des algorithmes, il sécurise leurs prises de décisions et les aide à atteindre plus rapidement leurs objectifs (identifier de nouveaux relais de croissance, optimiser les opérations, améliorer le service offert aux clients, détecter préventivement des risques, etc.). Michael Albo est diplômé d’une maîtrise en informatique et mathématiques d’aide à la décision et d’un Executive MBA de l’Université Paris-Dauphine. Il a fondé et co-anime depuis plus de 5 ans la communauté Data Driven Montréal (1.750 professionnels des données à Montréal).