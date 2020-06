Acronis devient partenaire officiel IA de l’A.S. Roma

Francesco Calvo, de l’A.S. Roma, partage sa vision de l’importance de ce partenariat. « La pratique du football évolue constamment. Nous sommes aujourd’hui plus dépendants que jamais de la data pour remporter des matchs. Mais plus les données sont essentielles, plus elles exposent à des risques. D’où notre partenariat avec Acronis pour être davantage en capacité d’analyser et d’améliorer la qualité des données que nous recueillons mais aussi de mieux les protéger. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de devenir #CyberFit avec Acronis. »



La technologie IA/ML est un aspect majeur du partenariat. Elle s’applique au niveau de l’analyse des données mais optimise également nombre des solutions que l’AS Roma va utiliser pour protéger ses systèmes. L’une de ces solutions, Acronis Cyber Protect, procède de l’intégration optimisée par l’IA de la protection des données et de la cyber sécurité. Ainsi, tout ce dont une organisation a besoin pour se protéger elle-même des cyber menaces et de la perte de données, y compris de fonctions de sauvegarde et de restauration, d’anti-malware et de gestion de la sécurité, peut être piloté depuis une seule et même console.



Jan-Jaap Jager, vice-président senior d’Acronis, explique les arguments qui ont incité l’AS Roma à sélectionner Acronis. « Un patchwork de solutions anti-malware, de sauvegarde, etc. crée des failles dans le système que les cybercriminels seront tentés d’exploiter. Acronis Cyber Protect veille à ce que des organisations comme l’AS Roma soient sereines quant à la sécurité de leurs données, avec la garantie de ne déplorer que le minimum de perturbations de leurs opérations quotidiennes. Et en plus de protéger les données de l’AS Roma, Acronis se charge aussi de les analyser. Les technologies IA et ML seront extrêmement utiles au club, tant en back office que sur le terrain, d’autant plus en cette période post-pandémie du Covid-19. »