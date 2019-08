Adequacy et Fair&Smart signent un partenariat stratégique pour offrir une solution globale de gouvernance des données personnelles

Depuis 2016, Fair&Smart a développé une plateforme distribuée de gouvernance des données personnelles axée sur la partie BtoC de la conformité RGPD : l’exercice des droits et la gestion des consentements. « Nous sommes convaincus que ces aspects BtoC, qui sont les plus visibles et constituent des interactions à part entière avec les clients, sont et seront de plus en plus un élément différenciateur pour les entreprises, un gage de confiance dans leurs relations avec leurs clients et partenaires », explique Xavier Lefevre, CEO de Fair&Smart.

Grâce aux modules développés par Fair&Smart, les utilisateurs d’Adequacy, au premier rang desquels les DPO, pourront bénéficier d’un traitement centralisé des demandes d’exercice de droit (accès, portabilité, effacement…) et d’une gestion multicanal du consentement avec auditabilité complète. Un gage supplémentaire de précision et d’efficacité dans le management de la protection des données.

« Ce partenariat avec Fair&Smart, dont nous partageons les valeurs et la vision premium, nous est apparu comme une évidence, explique Christian des Lauriers, fondateur d’Infhotep. Les outils développés par Fair&Smart sont des compléments naturels d’Adequacy. Ils nous permettent d’offrir à nos clients une couverture fonctionnelle encore plus large. » Un partenariat gagnant-gagnant puisque dans le même temps, les équipes d’Infhotep pourront intervenir en conseil auprès des clients de Fair&Smart, dans le cadre du déploiement de formulaires de consentement.

Avec plus de 4000 entités juridiques clientes, et après l’annonce récente de plusieurs contrats conséquents (pour en savoir plus, cliquer ici), et de l’obtention d’un prêt de croissance de 500 000 euros (pour en savoir plus, cliquer ici), ce partenariat vient conforter Adequacy comme un acteur majeur sur le marché du management des données à caractère personnel.