Agriculture Brain : Alibaba Cloud met le cloud et l’IA au service des agriculteurs

Alibaba Cloud, la branche data intelligence du groupe Alibaba, annonce que ses solutions technologiques pour l’agriculture, Agriculture Brain, ont joué un rôle essentiel dans la transformation du secteur agraire chinois. Basées sur ses infrastructures de cloud computing, elles aident les agriculteurs à construire des exploitations plus productives et à garder des animaux en meilleure santé, tout en réduisant le coût de la main-d’œuvre afin de maximiser le retour sur investissement.



Grâce au concours de partenaires mondiaux, Agriculture Brain s’appuie sur des technologies de télédétection telles que les satellites pour surveiller efficacement la croissance des cultures. En utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les images satellites des cultures, les agriculteurs peuvent évaluer leur maturité, établir le calendrier des récoltes ou le niveau des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles. Avec des informations précises en main, les agriculteurs peuvent alors allouer la bonne quantité de ressources nécessaires et commencer à effectuer une planification efficace pour les récoltes, ou à des fins de reconstruction.



Avec un accès facile à des informations géospatiales actualisées, un coût d’infrastructure réduit, moins de travail et une installation facile, les outils modernes peuvent non seulement aider les agriculteurs, mais aussi le ministère de l’Agriculture, à gérer efficacement la planification de projets à grande échelle.



Depuis des années, la Chine exige des produits naturels et du bétail de meilleure qualité. Pour y répondre, Agriculture Brain s’est efforcé de révolutionner l’industrie agricole. La solution intègre divers programmes d’IA, tels que la reconnaissance visuelle, la reconnaissance vocale et la surveillance en temps réel des paramètres environnementaux, afin de garantir la croissance saine du bétail dans un environnement bien entretenu. En traitant les données et en formant des modèles d’algorithmes basés sur la technologie de machine learning, Agriculture Brain donne aux éleveurs la possibilité de surveiller la ferme et les animaux en temps réel et à distance.



En outre, Agriculture Brain a la capacité de surveiller les maladies du bétail grâce à la technologie de reconnaissance d’images et de sons, de minimiser les déchets issus de l’alimentation animale en ajustant les aliments pour le bétail et de produire un lait de bonne qualité avec un coût d’exploitation réduit. Plusieurs capteurs sont installés pour collecter des données afin d’optimiser l’environnement pour la croissance du troupeau, ainsi que pour réduire les erreurs humaines dans le processus d’élevage. À mesure que les technologies continuent d’évoluer, les humains acquièrent de plus en plus de connaissances pour lancer une nouvelle révolution agricole, avec l’aide de l’intelligence artificielle et des technologies cloud.