Alibaba Cloud lance Dataphin, un moteur de données Big Data

A l’occasion du Mobile World Congress qui se déroule à Barcelone, Alibaba Cloud, la branche cloud computing d'Alibaba Group, annonce le lancement de huit nouveaux produits, allant du big data et de l'intelligence artificielle (IA) aux solutions d'infrastructure, de sécurité et de cloud privé. Cette gamme de produits répond à la demande croissante des entreprises européennes pour des services cloud et des solutions d'IA qui leur permettent de réussir leur transformation numérique et d’en saisir les opportunités offertes.



Ces produits sont destinés aux acteurs européens afin de leur permettre de mettre en place des solutions innovantes dans les domaines du retail (online et offline), de l’industrie intelligente ou encore le développement de villes intelligentes.



Parmi les nouveautés dévoilées figurent :

· Image Search Solutions, qui permet aux utilisateurs de rechercher des informations en ligne et hors ligne,

· Intelligent Services Robot, un chatbot pour les entreprises,

· Dataphin, un moteur de données intelligent développé pour répondre aux besoins de développement, de gestion et d'application des big data inter-industries.