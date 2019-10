Alibaba et le World Food Program des Nations Unies présentent la nouvelle génération de solution de machine learning pour lutter contre la faim

Aujourd’hui, Alibaba Group et le World Food Programme (WFP) des Nations Unies annoncent le lancement de « Hunger Map Live », une solution mondiale de gestion et de prévision de la famine dans le monde qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, le machine learning et l’analyse des données pour prédire et suivre l’amplitude et la sévérité des crises alimentaires dans 90 pays, presque en temps réel.



Hunger Map LIVE condense des flux d’informations accessibles au public sur la sécurité alimentaire, la nutrition, les conflits, les conditions météorologiques et diverses données macroéconomiques — y compris celles du WFP — en un seul endroit pour donner une image globale de la situation et de la sécurité alimentaire. Cette solution utilise la technologie de machine learning pour faire des prévisions sur la sécurité alimentaire, en tenant même compte de paramètres et de facteurs pour lesquels les données sont actuellement limitées. Des outils avancés de visualisation des données convertissent ensuite ces analyses de l’insécurité alimentaire en indicateurs mondiaux, nationaux et régionaux pour les afficher sur une carte interactive.



En disposant des informations les plus récentes en matière de sécurité alimentaire sur une plate-forme centrale, le WFP, l’ensemble de la communauté humanitaire et les dirigeants mondiaux peuvent suivre les progrès et identifier rapidement les tendances négatives, ce qui permet en fin de compte de prendre de meilleures décisions pour améliorer l’efficacité des temps de réponse et réduire les coûts.



« La Hunger MAP LIVE est un rappel visuel quotidien qui nous montre un instantané en temps réel du problème et nous rappelle à tous que nous devons faire davantage pour vaincre la faim », a déclaré le Directeur Exécutif du WFP, David Beasley, lors d’un événement avec les chefs d’État, la société civile et les dirigeants du secteur technologique qui s’est tenu cette année à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies,



« La Hunger MAP LIVE démontre l’engagement du World Food Program en faveur de la transformation numérique, en travaillant stratégiquement avec des partenaires comme Alibaba pour utiliser la technologie d’une manière qui nous aide à devenir plus efficaces et efficients », à ajouté M. Beasley.



Soulignant l’engagement renouvelé du WFP en faveur de la transformation numérique, il a déclaré : « Nous avons commencé ce partenariat stratégique avec Alibaba en 2018 parce que nous savons qu’à l’ère du numérique, la coopération avec le secteur technologique est essentielle. Nous devons continuellement étudier les technologies et les idées les plus avancées et créer des synergies durables avec nos partenaires pour nous aider à atteindre nos objectifs », a déclaré Beasley.



Ce lancement marque la première étape d’un partenariat à long terme signé l’année dernière qui vise à réunir l’expertise du WFP et d’Alibaba pour soutenir les efforts visant à parvenir à libérer le monde de la faim d’ici 2030.



« Nous sommes ravis de mettre à disposition du World Food Program notre technologie et nos ressources pour lutter contre la faim. Lancer Hunger Map LIVE n’est qu’un premier pas », a déclaré Alibaba Partner et Président de la Fondation Alibaba Lijun Sun. « Au sein du Groupe Alibaba, nous avons développé un écosystème technologique de pointe, et en travaillant avec les experts du WFP, nous pouvons vraiment penser son utilisation à travers de nouvelles perspectives. Cela rejoint notre vision d’utiliser la technologie pour créer un monde meilleur. »



« Hunger Map LIVE est un bien public mondial, une ressource en ligne accessible à tous », a déclaré Arif Husain, économiste en chef et directeur du WFP, qui supervise l’équipe chargée de fournir les données et les analyses sur la sécurité alimentaire. « L’insécurité alimentaire est généralement mesurée de façon statique, même si nous savons qu’elle est dynamique parce qu’elle change tout le temps. Avec l’application de cette technologie, la communauté mondiale a accès à des estimations quotidiennes de l’insécurité alimentaire, et c’est révolutionnaire. »



Ce n’est pas la première fois que le WFP et Alibaba unissent leurs forces pour lutter contre la faim et atténuer la pauvreté. En août 2017, ils ont travaillé sur un projet de réduction de la pauvreté reliant directement les petits exploitants agricoles de l’Anhui, une province de l’est de la Chine, au marché par le biais du commerce électronique afin de fournir à cette population vulnérable un accès au marché et d’aider les agriculteurs à obtenir de meilleurs prix pour leurs produits agricoles, notamment le Kiwi.