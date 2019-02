Allianz Travel et Tradelab primés pour leur campagne programmatique

« Le mobile est un des leviers de notre stratégie de ventes directes. Nous tenions à contacter nos cibles selon leurs usages et leurs besoins sur ce device. Nous avons mis en place avec Tradelab une technologie nous permettant de concrétiser la personnalisation de nos messages publicitaires. Et ceci dans le respect des usages du mobile. » explique Lydie Hippon-Darde, Directrice Marketing & Digital d'Allianz Partners en France.



Solution d'activation publicitaire prédictive, l'algorithme de Moment Marketing (MMO) valorisé par cette campagne a permis d'identifier les micro-moments d'intérêts, impactant directement la réceptivité (heure de connexion, jour de la semaine, type de connexion), en les croisant avec des signaux d'empreinte technique (région, OS, browser…). Une approche innovante et auto-apprenante de l'optimisation du message publicitaire, générant une hausse significative de l'interaction des utilisateurs avec l'annonceur.



Une démarche scientifique pionnière sur le mobile de la part de l'annonceur et de son partenaire programmatique, dont les résultats ont emporté l'adhésion du jury composé d'un panel riche d'annonceurs, associations et éditeurs.



« Ce trophée est une reconnaissance des investissements technologiques de Tradelab sur le device mobile. Un environnement qui rassemble une grande disparité d'usages, et qui doit dépasser l'approche silotée qu'on lui confère par défaut dans l'activation média » s'exprime Kevin Geffray, Responsable Programmatic Solutions chez Tradelab.