Alteryx lance Analytics Hub et Intelligence Suite afin d’accélérer l’automatisation des processus analytiques

Alteryx Inc. (NYSE : AYX), leader dans le domaine de l’Automatisation des Processus Analytiques (APA), a présenté aujourd’hui de nouveaux produits innovants qui offrent la facilité d’utilisation et les performances à l’origine du succès de la plateforme, parmi lesquels Alteryx Analytics Hub, un nouveau produit permettant d’étendre le pouvoir et la valeur de la plateforme APA d’Alteryx, et Alteryx Intelligence Suite, un nouvel add-on de modélisation prédictive pour Alteryx Designer. Ces deux solutions contribuent à accélérer la transformation numérique en remplissant les promesses de l’APA et en transformant la manière dont les entreprises tirent profit de leurs données, optimisent leurs processus et développent leurs compétences, le tout sur une plateforme unifiée et centrée sur l’humain.



« En France, le taux de croissance annuelle moyenne estimé du secteur Big Data et Analytique entre 2017 et 2021 est de 8,2% selon Syntec Numérique. Ici comme ailleurs dans le monde, disposer de données de qualité pour en tirer des informations n’est plus simplement un confort ; c’est aujourd’hui un élément essentiel pour les professionnels des données, à tous les niveaux d’une organisation. Les innovations que présente notre dernière version mettent le pouvoir de la découverte et de la prédiction entre les mains de tous les professionnels des données, qui ne disposent pas forcément de compétences techniques ou spécialisées. Le fait de rendre les données accessibles à tous, de supprimer les processus manuels fastidieux et d’aider les personnes à apprendre à partir de la plateforme permet aux organisations de prendre de meilleures décisions, plus rapidement », a déclaré Raphaël Savy, Directeur Europe du Sud chez Alteryx. « Ces innovations sont le résultat direct des commentaires que l’on a reçus de nos clients et des membres de notre communauté. Nous sommes ravis de constater à quel point ils ne cessent de développer leurs compétences pour relever les défis de plus en plus complexes liés à l’analyse de données. »



Une analyse de données partageable et centralisée



Analytics Hub regroupe les ressources analytiques dans une seule plateforme sécurisée, évolutive et intuitive. Tandis que la plateforme APA d’Alteryx aide de nombreuses entreprises à résoudre des problèmes complexes en unifiant l’analyse de données, la Data Science et l’automatisation des processus métier, Analytics Hub permet également aux professionnels des données de partager et collaborer avec les équipes. Cette solution élimine les silos de données qui freinent la transformation au sein d’une organisation. Analytics Hub permet aux utilisateurs, quelles que soient leurs compétences en matière de données, de passer de la découverte des données à la connaissance et à l’action, tout en automatisant les processus répétitifs et chronophages. Analytics Hub accélère le délai entre l’analyse des données et la prise de décisions. Grâce à sa mise en œuvre flexible (sur le cloud, sur site ou dans un environnement à plusieurs nœuds), les organisations peuvent déployer la plateforme en toute simplicité.



« Nos équipes de conception de produits s’emploient sans relâche à créer des produits et solutions en mettant l’extensibilité au premier plan », a déclaré Derek Knudsen, directeur de la technologie chez Alteryx. « À titre d’exemple, Analytics Hub dispose de plus de 250 API, ce qui signifie qu’il est possible pour des tiers de développer des fonctionnalités innovantes sur la plateforme APA d’Alteryx. Les entreprises profitent alors de solutions APA encore plus performantes et flexibles. »



Développer les compétences humaines



Intelligence Suite, une nouvelle offre incluse dans la mise à jour de la plateforme APA d’Alteryx (2020.2), fonctionne avec Analytics Hub et Alteryx Designer et permet aux utilisateurs non formés à la Data Science de créer facilement leurs propres modèles prédictifs. En tirant parti des fonctionnalités de la modélisation assistée, les utilisateurs qui n’ont jamais construit de modèle prédictif auparavant peuvent créer un pipeline d’apprentissage automatique de bout en bout en seulement quelques minutes, et ainsi acquérir les compétences afin de créer d’autres modèles par la suite. Les professionnels des données de n’importe quel secteur peuvent donc passer davantage de temps à interroger les données et fournir des prédictions de qualité et explicables, qui conféreront aux entreprises un avantage concurrentiel.



« Avant de lancer la modélisation assistée, je n’avais jamais construit de modèle. J’ai finalement créé un modèle avec une précision de 95 % », a déclaré Neal Thomas, consultant commercial senior dans une entreprise pharmaceutique figurant dans le classement Fortune 50. « Je peux commencer à construire un modèle par moi-même, sans attendre que quelqu’un le crée à ma place, et je peux le terminer en une heure. Le nombre de choses qu’on peut faire en une journée grâce à Alteryx est impressionnant. »



« Cet outil est conçu pour l’utilisateur final », explique Chris McEleavey, directeur technique chez Bulien. « Pas besoin de codage ; il est parfaitement intégré dans Alteryx. Tous les utilisateurs seraient capables d’utiliser la modélisation assistée. »



Intelligence Suite permet de construire et de compléter des jeux de données, et facilite l’extraction et l’importation de données habituellement difficiles à extraire, notamment à partir de PDF et d’images. Les analystes internes ont ainsi la possibilité d’exploiter des données précieuses afin de fournir à leur entreprise un éclairage complet.



Processus parallèles



La version 2020.2 propose également le nouveau moteur Alteryx Multithreaded Processing (AMP), permettant l’exécution simultanée de nombreux threads d’un processus. Le moteur AMP offre une meilleure efficacité sur des jeux de données plus importants et des processus complexes. Les employés peuvent donc exécuter plusieurs projets de manière simultanée, ce qui leur permet de gagner du temps et de se concentrer sur le prochain défi analytique.



Principales caractéristiques et points forts de la version 2020.2 :



Partage des plannings et résultats de travail avec les utilisateurs : déployez l’analyse de données grâce à des workflows planifiés

Nouvelle intégration d’Active Directory dans Connect : utilisez votre système de gestion des utilisateurs Windows Active Directory pour centraliser la mise à jour de vos contacts

Améliorations du profilage holistique des données : l’outil Explorateur affichera désormais les cinq premières valeurs pour chaque colonne de données et améliorera la mise en forme des données, leur exploitabilité et la possibilité d’en explorer les détails

Outil Date Time : convertissez facilement les dates et heures internationales afin de localiser les données en toute simplicité et de les analyser dans un format plus pertinent, sans mise à jour manuelle