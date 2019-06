Alteryx lance l’outil “Assisted Modeling”

Alteryx, Inc., (NYSE : AYX), éditeur de logiciels d’analyse de données, a présenté la fonctionnalité Assisted Modeling, un guide interactif intégré à la plateforme Alteryx pour accompagner les utilisateurs dans la création de modèles de Machine Learning. Ashley Kramer, Senior Vice-President Product Management, a présenté la fonctionnalité de modélisation assistée et a annoncé le lancement d’un programme bêta lors d’Inspire 2019 à Nashville, le congrès annuel pour les clients d'Alteryx.



Les entreprises axées sur les données reconnaissent l’importance du Machine Learning dans leur transformation digitale. Néanmoins, elles ont du mal à faire évoluer les processus analytiques car elles s’appuient encore sur des data scientists et statisticiens formés pour construire et appliquer des modèles avancés.



Grâce à sa solution Assisted Modeling, Alteryx renforce les compétences des analystes et des citizen data scientists, en proposant une solution de Machine Learning simplifiée et sans code. Tenant compte de la pénurie de spécialistes des données, Assisted Modeling démocratise la science des données et vise à aider tous les professionnels des données, peu importe leur niveau technique. Ils pourront ainsi améliorer leurs compétences dans l’élaboration de modèles de Machine Learning.



« Nous continuons à intégrer des innovations pour offrir une plate-forme plus intelligente, il est donc essentiel de placer l'humain au centre de l'intelligence analytique. Notre approche avec Assisted Modeling consiste à faire progresser les compétences des professionnels des données, en formant des citizen data scientists capables de construire les modèles de Machine Learning requis pour relever les défis analytiques de demain », explique Ashley Kramer. « Assisted Modeling offre aux utilisateurs la transparence et le contrôle nécessaires pour créer des modèles de Machine Learning fiables et qui permettent d'obtenir des résultats sans avoir à écrire une ligne de code. Je suis ravie de présenter la dernière version de notre plateforme et d'inviter nos clients et partenaires à être les premiers à faire l'expérience d’Assisted Modeling. »



Les utilisateurs peuvent accéder à des outils de Machine Learning sans code directement dans l'interface d'Alteryx Designer. Assisted Modeling permet à tout professionnel des données de construire des modèles de Machine Learning, de comprendre comment et pourquoi leurs modèles fonctionnent et de stocker des décisions de modélisation, transformant les données brutes en décisions éclairées de manière rapide et sécurisée.



Alteryx a également annoncé le lancement d’une nouvelle version de la plateforme Alteryx (2019.2), qui facilite l'analyse des données. Les principales caractéristiques de 2019.2 comprennent :



Un connecteur centralisé pour les sources de données : qui permet de se connecter facilement à toutes les sources données disparates grâce à une interface unique ;



Une grille de résultats interactive : afin de trier, rechercher et filtrer les données à l'aide d'un tableur directement dans la grille de résultats d'Alteryx Designer pour poser des questions pertinentes et obtenir des réponses plus rapidement ;



Une amélioration du niveau de collaboration : pour faciliter les échanges entre les silos avec des autorisations de permissions améliorées dans Alteryx Server.



Pour plus d'informations sur le programme bêta de l’outilAssisted Modeling ou sur les caractéristiques et les prix de la plateforme 2019.2, veuillez visiter https///www.alteryx.com/whats-new et https://beta.alteryx.com.