Alteryx s'associe à ABBYY pour étendre la plate-forme d'automatisation des processus analytiques d'Alteryx

Le partenariat porte sur ABBYY Timeline, la plateforme de Process Intelligence permettant aux entreprises d’exploiter les informations contenues dans leurs systèmes pour avoir une vue d’ensemble de leurs processus, les analyser en temps réel, identifier les goulots d’étranglement et en prédire les conséquences.



« Il existe un besoin crucial d’automatisation des processus analytiques (APA) combinée à la Process Intelligence pour permettre aux organisations d’accélérer l’accessibilité et la compréhension des bonnes données et informations » explique Raphael Savy, directeur Europe du Sud chez Alteryx.



« La solution combinée que nous proposons aujourd’hui intègre l'accès aux données, la transformation, l'analyse avancée et les capacités APA d'Alteryx avec la plate-forme d'ABBYY pour l'exploration, l'analyse, la surveillance et l'intelligence prédictive des processus. Cela permet aux clients de créer automatiquement un modèle visuel des processus de bout en bout, en utilisant les outils d'analyse étendus de Timeline basés sur des ensembles de données complets et rendus possibles par Alteryx, pour identifier rapidement et quantitativement les opportunités d'optimisation des processus. Le résultat est une solution intégrée de manière transparente qui fournit une analyse, une automatisation et un suivi opérationnel des processus. »