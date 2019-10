Anaplan permet une planification à tout moment avec une nouvelle expérience utilisateur et une application mobile

Anaplan, Inc. (NYSE : PLAN), un pionnier du « Connected Planning », a annoncé une mise à jour de son expérience utilisateur (UX) et une nouvelle application mobile lors de son premier événement client, Connected Planning Xperience (CPX), à Londres. Dotée d'un design dernier cri et de rendus et reports ultra-personnalisés, la nouvelle application UX et mobile d'Anaplan offre une expérience intuitive, à l’image des applications consommateurs.



L'accessibilité multi-écran simplifie la planification d’un ordinateur à une tablette en passant par le téléphone mobile, pour permettre aux utilisateurs de toute une entreprise d'obtenir plus facilement des informations exploitables en temps réel à partir de leurs données.



Alors que les entreprises naviguent constamment entre les fluctuations et les incertitudes du marché mondial actuel, l'application mobile d'Anaplan - Anaplan Mobile - est un outil sûr et intuitif qui permet d'accélérer la prise de décision et de faciliter la collaboration au sein de l'entreprise.



Les décideurs peuvent accéder à des capacités intelligentes et embarquées de planification et accroître leur productivité en consultant directement les informations les plus importantes quand ils en ont le plus besoin.



Par exemple, les directeurs financiers (CFO) peuvent donner leurs approbations tout en se déplaçant, analyser stratégiquement des scenarios de type « et si », construits par les analystes, en utilisant une seule source de référence fiable. Ils peuvent ainsi prendre rapidement des décisions, à l'aide d’une visualisation claire de dashboards et de KPIs pour suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs. De même, les CRO (chief revenue officer) peuvent suivre l'évolution de la performance en temps réel grâce à des données mobiles actualisées et à des prévisions couvrant l'ensemble des marchés mondiaux.



« La planification d'entreprise, au sein des marchés incertains dans lequel nous vivons actuellement englobe des systèmes disparates, des parties prenantes variées et des données évolutives, rendant la collaboration au sein de l’entreprise et la prise de décision éclairée et en temps réel difficiles » déclare Ana Pinczuk, directrice du développement chez Anaplan. « Avec notre nouvelle application UX et mobile, la plate-forme d'Anaplan pour le « Connected Planning » gagne en agilité, offrant aux décideurs une plus grande visibilité, des informations exploitables et des analyses en temps réel pour qu'ils puissent planifier intelligemment de n’importe où. »



Avec la mise à disposition de la nouvelle application UX et mobile d'Anaplan, les clients auront accès à :



- Une personnalisation supplémentaire des pages, applications, tableaux et feuilles de travail pour une expérience personnalisée et riche en données restituées automatiquement sur Anaplan Mobile.

- Des expériences utilisateurs guidées et une navigation transparente, qui donnent aux utilisateurs un accès direct à leurs informations les plus importantes, permettant une exécution plus rapide.

- Une meilleure agilité pour favoriser une collaboration renforcée entre les utilisateurs et permettre une rétroaction plus rapide.

- Des fonctions de formatage conditionnel pour aider les équipes à identifier rapidement les données pertinentes et à traiter les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises.

- Des fonctionnalités intuitives en libre-service qui permettent aux utilisateurs de maîtriser, de connecter et de synchroniser en interagissant avec les données Anaplan à tout moment et de n’importe où.

- Anaplan a présenté sa nouvelle application UX et Mobile lors de l'événement CPX à Londres. L’application Anaplan Mobile peut être utilisée sur les appareils mobiles iOS et Android et est désormais disponible sur Google Play et l'Apple App Store.