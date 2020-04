Atos acquiert le spécialiste en science des données Miner and Kasch

En 2017, Atos a renforcé ses capacités en data engineering avec l’acquisition de zData, un leader en conseil et solutions Big Data. En combinant l’expertise de zData et celle de Miner & Kasch, Atos dispose d’une équipe de plus de 100 consultants en IA pour aider ses clients à croître dans une économie de plus en plus dépendante des données et de leur accès en temps réel.



Les plateformes de données nouvelle génération d’Atos qui accompagnent les entreprises dans leur transformation digitale permettent de réduire les coûts et d’augmenter la disponibilité grâce à la maintenance prédictive, de sécuriser les espaces grâce à l’analyse vidéo ou encore de fournir un diagnostic affiné grâce à la médecine personnalisée. Elles sont capables de traiter et d’analyser sur-site et à la périphérie (Edge), et de manière sécurisée toutes les données IoT.



« L’acquisition de Miner & Kasch renforce notre portefeuille digital et nous permet de répondre toujours mieux à l’évolution des besoins de nos clients », explique Jérôme Sandrini, Directeur des activités Big Data et Sécurité d’Atos en Amérique du nord. « Grâce à l’expertise d’Atos en science des données et notre savoir-faire métier, nos clients bénéficient de compétences techniques et de ressources digitales additionnelles qui leur permettent de réaliser facilement de nouveaux projets et de déployer des applications de data science sur l’environnement de leur choix ».



Fondé en 2015, Miner & Kasch emploie des consultants de haut niveau pour implémenter des solutions d’intelligence artificielle avancées utilisant le meilleur des technologies de machine learning, deep learning, traitement du langage naturel et statistique. Miner & Kasch fournit des solutions autonomes pour des entreprises du Fortune 500 et des start-ups, tous secteurs confondus, y compris la santé, les services financiers, l’énergie, l’industrie, le bâtiment et l’ingénierie.



« Ensemble, Miner & Kasch et Atos vont repousser les limites de l’intelligence artificielle et de la science des données. Nos clients pourront ainsi accélérer leurs stratégies d’innovation et satisfaire plus rapidement leurs ambitions locales et mondiales. Notre mission est de les aider à développer une gestion autonome des données et créer des solutions concrètes pour atteindre leurs objectifs commerciaux », ajoutent les fondateurs de Miner & Kasch, Donald Miner and Niels Kasch.