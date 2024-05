Ippon Technologies devient “Partenaire Premier” de Snowflake

« Ce partenariat témoigne de notre expertise dans les domaines de la Data et du Cloud ainsi qu'une reconnaissance de notre capacité à aider nos clients à tirer pleinement parti des avantages de cette technologie.», déclare Yann Pageaut, Responsable des Partenariats d'Ippon Technologies. « Cet engagement va au-delà de la simple transformation des entreprises en organisations pilotées par les données; il s'agit de poser les bases des innovations futures grâce à des applications avancées telles que l’IA et la monétisation des données. Cette reconnaissance de notre niveau de partenariat reflète notre engagement constant envers l'excellence. »



« Nous félicitons Ippon Technologies pour l'obtention du statut de partenaire Premier, qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à exploiter des technologies de pointe en matière de données et d'analyse », a déclaré Tarik Dwiek, responsable des alliances technologiques chez Snowflake.



« Cette étape importante renforce encore notre collaboration et notre dévouement mutuel à l'autonomisation des organisations grâce à Snowflake Data Cloud. »



Ippon Technologies et Snowflake partagent une vision commune : permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de leurs données pour créer de la valeur et innover. Ce partenariat stratégique est un engagement à long terme qui permettra aux deux sociétés d'offrir des solutions Data Cloud encore plus puissantes et innovantes à leurs clients.



Le Data Cloud de Snowflake offre aux entreprises une plateforme flexible, performante et sécurisée pour stocker, analyser et exploiter leurs données. Grâce à Ippon Technologies, les clients peuvent :



Accélérer la prise de décision en accédant à des insights exploitables en temps réel à partir de leurs données.

Améliorer l'efficacité opérationnelle en automatisant des tâches et en optimisant leurs processus métiers.

Développer de nouveaux produits et services en tirant parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.