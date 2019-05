Atos devient le principal partenaire de Google Cloud pour le supercalcul

Les entreprises nécessitent une grande puissance de calcul afin de transformer les immenses quantités de données complexes qui les entourent en informations précieuses. Atos aide ainsi les organisations à s'assurer que leurs applications exploitent au mieux les technologies haute performance de Google Cloud pour optimiser leurs solutions.



Les clients au sein du partenariat bénéficieront de services d'experts, notamment :



L’amélioration des applications commerciales et open-source, y compris les entrées/sorties et les réseaux ;

Des preuves de concepts (PoCs) pour illustrer les gains de performance ;

Des ateliers d'experts pour initier la transition client, l'optimisation et l'accélération des simulations ;

Des benchmarks d'applications et de solutions ;

L’accès à des ressources informatiques spécifiques et formations sur mesure ;

De nouvelles recommandations technologiques à destination des développeurs : accélérateurs, co-processeurs, systèmes hybrides, processeurs ‘many-core’…



« Nous proposons à nos clients l'infrastructure cloud la plus avancée – et pour cela nous nous concentrons sur la prise en charge de leurs besoins en matière de haute performance. En partenariat avec Atos, nous pouvons désormais répondre aux demandes de calcul haute performance, vitesse, agilité et sécurité", déclare Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem, chez Google Cloud.



Les clients d'Atos et de Google Cloud comptent parmi les plus grandes entreprises mondiales avec des charges de travail complexes dispersées sur des centaines ou des milliers de machines. Avec le support d’une main-d'œuvre qualifiée, de la rapidité et de l'envergure du CEPP d'Atos, la gestion de la charge de travail des clients s'appuie sur l’analyse et l’optimisation de la performance de leurs applications sur Google Cloud.



« Nous sommes ravis de poursuivre l’expansion de notre partenariat avec Google », déclare Pierre Barnabé, Directeur General Adjoint Atos, Big Data & Security. « En tant que leader du calcul haute performance, Atos apporte son expertise aux entreprises pour leur garantir la puissance de calcul et l'assistance dont elles ont besoin lorsqu'elles passent d’un système de Cloud sur site à Google Cloud ».