Atos est reconnu par Gartner comme Innovateur Technologique 2020 dans le domaine de l’Edge AI

« Nous sommes ravis d'être reconnus par Gartner dans ce domaine émergent de l'intelligence artificielle en périphérie, l’Edge AI », a déclaré Emmanuel Le Roux, SVP, en charge des activités Big Data chez Atos. « Nous croyons que cette reconnaissance met en évidence notre stratégie d'investissement en R&D visant à offrir des innovations de pointe dans le domaine de l’Edge Computing, notamment du hardware, des solutions logicielles et des services de bout en bout, afin de fournir à nos clients les meilleures capacités en périphérie pour optimiser leurs coûts et leurs processus ».

Atos fournit :

• Une solution Edge de bout en bout, de l'infrastructure aux services gérés. Centrée sur les usages, la solution d'Atos comprend du matériel et des logiciels ;

• Son serveur BullSequana Edge, pour l’inférence IA et des analyses Edge en temps réel, tout en assurant la sécurité et la sûreté des données ;

• Codex AI Vision - une solution d’analyse des images par ordinateur, conforme au RGPD, pour détecter et suivre des individus dans une foule à partir de caractéristiques physiques ;

• Codex Smart Edge - une plateforme industrielle d’IoT et d’Edge Computing hautement évolutive pour gérer les opérations industrielles efficacement et en temps réel depuis n'importe quel endroit, de manière hautement sécurisée ;

• Des solutions de maintenance prédictive telles que Digital Twin, qui fonctionnent efficacement avec la solution BullSequana Edge d'Atos et aident les entreprises à prendre de meilleures décisions.

Pour ce rapport, Gartner a sélectionné et analysé 12 fournisseurs de services technologiques sur la base de la capacité observée à commercialiser et à vendre des technologies basées sur l'IA ou permettant d’utiliser l'IA avec des capacités éprouvées d'optimisation et/ou de transformation.