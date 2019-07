Atos et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique pour permettre aux clients des bases de données Oracle de bénéficier de la plateforme Google Cloud Platform

Atos apporte son expertise dans l'orchestration et la gestion de bout en bout du cloud, ainsi que dans les services d'infrastructure et de support, afin d'offrir aux clients de bases de données Oracle un service cloud entièrement géré et sécurisé qui s'intègre parfaitement avec Google Cloud Platform. Le server BullSequana S d'Atos est un serveur hautement performant, modulaire et évolutif, qui peut être facilement configuré pour répondre aux besoins spécifiques des clients et ainsi optimiser leurs coûts. Les centres de données concernés sont certifiés par Google Cloud et permettent de fournir une connectivité réseau directe, sécurisée et performante, pour un accès plus rapide et optimisé aux ressources Google Cloud.



Atos et Google Cloud fourniront à leurs clients un cadre unique et unifié de gestion, de gouvernance et d'administration des identités et des accès dans l’ensemble des environnements, des applications basées sur GCP aux instances de bases de données.



Cette solution commune a été conçue pour offrir aux clients de bases de données Oracle une expérience utilisateur facilitée et pour leur permettre de profiter de la performance, de l’évolutivité et des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine (ML) de Google Cloud, afin qu'ils puissent exécuter de manière transparente les charges de travail des applications sur GCP tout en exploitant les analyses Google ML pour développer leur vision commerciale.



« Je suis ravi d'étendre notre partenariat mondial avec Google Cloud et d'apporter aux clients des bases de données Oracle les avantages de Google Cloud Platform afin qu'ils puissent exploiter la puissance de l’intelligence artificielle et du Machine Learning pour mieux relever leurs défis commerciaux et innover » déclare Thierry Breton, Président Directeur Général d'Atos. « Cette annonce vient renforcer la collaboration fructueuse entre Atos et Google. Au cours de l'année écoulée, ce travail conjoint nous a permis de proposer à nos clients de nouvelles offres de bout-en-bout (IA, ML, Cloud Hybride et Digital Workplace) et des services innovants tels que ceux proposés dans nos laboratoires d’intelligence artificielle communs, basés en Europe et aux États-Unis. »



« Exécuter les charges de travail des bases de données Oracle pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Google Cloud Platform est une priorité pour de nombreux clients, nous sommes donc ravis de nous associer à Atos pour les aider à le faire », a déclaré Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. « Cette solution d'Atos permet aux clients des bases de données Oracle de bénéficier de l'infrastructure performante et de la scalabilité de Google Cloud, ainsi que de nos forces dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et le ML, et de l'expertise d'Atos en matière de transformation numérique et de migration informatique ».



Cette nouvelle solution d'Atos et Google Cloud renforce le partenariat entre les deux groupes - récemment reconnu par Google Cloud lors du Google Cloud Next 19 à San Francisco où Atos s'est vu décerner le prix " Partenaire mondial de l’année par Google Cloud ".



Cette nouvelle offre sera disponible au second semestre 2019 directement depuis la console GCP via la place de marché Google.