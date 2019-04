Atos et Google Cloud inaugurent un laboratoire d’intelligence artificielle unique en France

Grâce à ce laboratoire, Atos participe à l’adoption des solutions d’IA en Europe en assurant dans ses data centers de cloud et cloud hybride la sécurité des données et de leur traitement ainsi que la conformité au règlement européen sur la protection des données personnelles.

Véritable espace de pédagogie et d’expérimentation, le laboratoire accueille les clients français et européens pour définir des cas d’usage concrets où les algorithmes d’IA apportent des solutions performantes, via des ateliers de cocréation et de prototypage de solutions.



Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos, a déclaré : « Pour que l’Europe continue de jouer un rôle de premier plan dans l’espace informationnel, il lui faut investir massivement dans l’intelligence artificielle et dans les nouvelles technologies. Au-delà du développement économique, savoir s’associer à l’excellence technologique tout en protégeant les données européennes est une question de souveraineté. Avec ce laboratoire commun entre Atos et Google Cloud, nous facilitons l’adoption de l’intelligence artificielle par nos clients en leur offrant les meilleures technologies et le plus haut niveau de sécurité pour le traitement de leurs données, le tout dans un cadre réglementaire européen clairement défini. Atos concilie ainsi essor économique et technologique avec souveraineté, conformité et sécurité, et contribue à façonner un espace informationnel sûr et valorisé au niveau européen. »



Eric Haddad, Directeur Général de Google Cloud France : "Nos technologies permettent à nos partenaires et à leurs clients de tirer parti de leurs données de façon sécurisée. Ce laboratoire illustre concrètement la collaboration rapprochée entre les équipes d'Atos et de Google Cloud, ainsi que notre implication aux côtés des entreprises françaises et européennes pour les aider à définir de nouveaux modèles économiques basés sur l’intelligence artificielle.”



En avril 2018, Atos a conclu un partenariat mondial inédit avec Google Cloud pour accélérer la création de solutions sécurisées dans le Cloud hybride, l’analyse de données et l’apprentissage automatique, ainsi que l’environnement de travail connecté.

Le partenariat comprend l’ouverture de trois laboratoires d’IA dans le monde – à Londres, Dallas et en région parisienne.