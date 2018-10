Atos et Google Cloud lancent leur premier laboratoire d’Intelligence Artificielle à Londres

Atos, leader international de la transformation digitale, et Google Cloud ont reçu aujourd’hui la visite de la ministre anglaise des industries créatives et digitales, Margot James. Au programme de cette visite, l’inauguration du premier laboratoire d’Intelligence Artificielle mis en place dans le cadre du partenariat mondial entre Atos et Google Cloud.



Situé à Londres, le laboratoire d’IA d’Atos vise à associer l’expertise de l’intelligence artificielle et la connaissance des secteurs public et privé pour identifier les meilleures opportunités de collaboration.



Le nouveau laboratoire sera ainsi mis à la disposition d’entreprises et acteurs publics dans toute l’Europe pour déterminer les besoins et cas pratiques auxquels l’IA est susceptible d’apporter une réponse efficace – de l’identification des paiements frauduleux via l’analyse de données et le machine learning à la mise en place de capteurs intelligents dans les chaine de production des entreprises du secteur de l’énergie pour les rendre plus sûres et plus performantes.



Ce laboratoire consacré à l’IA étoffe l’offre de services d’analyse de données d’Atos, Codex Industry, qui y seront associés aux services de Google en matière d’IA et de gestion des données. Cela permettra de fournir aux clients d’Atos des solutions adaptées aux besoins particuliers de chaque secteur, mais aussi de créer un écosystème de spécialistes de l’intelligence artificielle à Londres et dans toute l’Europe.



Selon la Ministre, « Le Royaume-Uni est aujourd’hui en pointe en matière d’intelligence artificielle, et le nouveau laboratoire d’Atos permettra de poursuivre le développement de ce domaine passionnant de la technologie. A travers notre stratégie industrielle et notre plan de soutien d’1 Milliard de Livres, nous faisons de l’Intelligence Artificielle un atout de premier plan pour faire du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde ou lancer et développer son entreprise digitale. »



Pour Adrian Gregory, Président d’Atos au Royaume-Uni et en Irlande, « l’ouverture de ce laboratoire d’Intelligence Artificielle marque une nouvelle ère dans la transformation digitale des entreprises. En associant les capacités de pointe d’Atos et la technologie de Google Cloud en matière d’IA, les entreprises auront accès à un ensemble de solutions pour soutenir leur croissance, dans des marchés qui évoluent et où le digital occupé une place de plus en plus prépondérante »



Paul Emsley-Martin, Responsable des partenariats SI de Google Cloud, déclare : « Les nouveaux laboratoires d’IA d’Atos seront un bel atout pour les entreprises européennes qui souhaitent tirer le meilleur parti des capacités de Google Cloud en matière d’Intelligence Artificielle. C’est une grande étape de notre partenariat avec Atos et nous sommes très heureux de collaborer ensemble pour apporter nos solutions d’IA, de travail collaboratif, de Machine Learning et d’Infrastructure aux entreprises du monde entier ».



En avril 2018, Atos et Google Cloud ont formé un partenariat mondial destiné à fournir aux entreprises des solutions communes sécurisées de Cloud hybride, de Machine Learning et de collaboration. Atos a fait de Google Cloud son fournisseur préférentiel de Cloud public.



L’ouverture du laboratoire d’IA d’Atos s’inscrit dans ce partenariat, avec pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Atos prévoit d’ouvrir deux laboratoires supplémentaires à Paris et Dallas.



Ces initiatives font l’objet d’une présentation détaillée dans le récent rapport Atos Digital Vision for AI, qui analyse comment les entreprises mettent à profit l’IA et comment celle-ci va transformer la société.