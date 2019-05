Atos lance le serveur Edge Computing le plus performant au monde

Le serveur embarqué BullSequana Edge gère et traite en toute sécurité les données IoT, à proximité de la source où elles sont générées, afin qu'elles soient traitées immédiatement. Il analyse et exécute en temps réel des applications d'intelligence artificielle (IA) permettant des réactions et prises de décisions plus rapides optimisant ainsi les opérations.



Le BullSequana Edge permet de dépasser les contraintes telles qu’une bande passante limitée, des pertes intermittentes de connexion réseau, la sécurisation des données à la périphérie ou les coûts réseau.



Principaux avantages :



Sécurité et confidentialité optimales : les données et le serveur physique sont protégés par une chaîne de mesures de sécurité avancée

Réactivité immédiate : l’analyse des données se fait en temps réel

Autonomie : la réduction de la dépendance au cloud et à la disponibilité et connectivité du data center garantit que les applications ne sont pas interrompues en cas de connectivité réseau limitée ou intermittente. Le BullSequana Edge peut communiquer par radio, GSM ou Wi-Fi

Interactivité : les données multi-sources et multi-formats peuvent être analysées en temps réel

Rentabilité : réduction des coûts d'infrastructure et de mise en réseau du datacenter



"La croissance exponentielle des objets connectés et déterminer la façon de gérer l'explosion des données qui en résulte représentent un défi auquel sont confrontées de nombreuses organisations aujourd'hui. Pour exploiter et valoriser cette masse de données en périphérie, dans une ère post-cloud, l'Edge computing s’impose. Atos combine expertise et expérience en tant que leader du cloud orchestré, du calcul haute performance, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle pour développer un serveur Edge Computing unique - le BullSequana Edge - qui permet à tous de tirer pleinement parti du déluge de données " a déclaré Pierre Barnabé, Directeur Général Big Data & Cybersecurité pour Atos.



Le BullSequana Edge est déjà opérationnel pour 3 catégories principales de cas d'usages :



Intelligence Artificielle : Atos Edge Computer Vision - permet d'extraire et d'analyser des " caractéristiques " spécifiques (personnes, visages, émotions, comportements) afin que des actions automatiques puissent être exécutées. Il permet à un grand nombre de caméras intelligentes, par exemple dans le domaine de la vidéoprotection, de collaborer de manière holistique en temps réel, afin de suivre les opérations sans interruption.



Big Data : Atos Edge Data Analytics - permet aux entreprises d'améliorer leurs modèles économiques grâce à des solutions prédictives et prescriptives. Il s'articule autour des capacités des lacs de données Edge pour rendre les données fiables et utilisables.

Conteneur Atos Edge Data Container (EDC) - cette solution de conteneur tout-en-un est prête à fonctionner à la périphérie et sert de système informatique décentralisé (d'un rack individuel à un centre de données conteneurisé complet). Il peut fonctionner de manière autonome dans des environnements sans centre de données, s’affranchissant d'une opération locale sur site.

Disponibilité



Le BullSequana Edge est disponible dès aujourd'hui et peut être acheté en tant qu'infrastructure autonome ou avec une plate-forme logicielle telle qu'Atos Edge Computer Vision, Edge Data Analytics, ou dans un système conteneur tel qu'Atos Edge Data Container. Le BullSequana Edge est certifié Microsoft Azure pour l'IoT.