Atos livre son nouveau simulateur quantique à l’une des plus prestigieuses universités autrichiennes

FH Oberösterreich est la première université autrichienne à utiliser un simulateur Atos Quantum Learning Machine. Celui-ci aidera les professeurs et les chercheurs du département des systèmes d'information sécurisés à analyser et à développer de nouveaux algorithmes nécessaires à l'amélioration des processus cryptographiques.



Le simulateur Atos Quantum Learning Machine est conçu par Atos dans le cadre de son programme « Atos Quantum », le premier grand programme industriel d’informatique quantique en Europe. Il permet aux chercheurs d'exécuter les simulations quantiques directement dans le laboratoire universitaire, et de développer et valider leurs algorithmes dédiés aux futurs accélérateurs quantiques avec de véritables QPU (Quantum Processor Units).



Cette version améliorée de l’Atos Quantum Learning Machine est basée sur une nouvelle plateforme informatique qui apporte une puissance et des capacités de mémoire supérieures - et permet d’inclure des accélérateurs qui augmenteront encore davantage la puissance de calcul. Cette dernière version dispose désormais de capacités de modélisation accrues pour le hardware quantique, telle que la modélisation du « bruit quantique » qui permet aux chercheurs d’offrir une simulation plus réaliste que jamais. Cette étape majeure a été saluée par le Conseil Scientifique d’Atos Quantum comme une avancée cruciale dans le domaine de la recherche pour l’informatique quantique. Le simulateur Atos Quantum Learning Machine est le premier système quantique industrialisé et prêt à l'emploi capable de simuler jusqu’à 41 bits quantiques (Qubits).



Le simulateur Atos Quantum Learning Machine est propulsé par un supercalculateur ultra compact associé à un langage de programmation universel basé sur la norme QASM (Quantum Assembly Language). Grâce à une infrastructure basée sur une mémoire intégrée, les capacités de simulation informatique peuvent être augmentées en fonction des besoins, et à tout moment.



Avec le soutien du simulateur Quantum Learning Machine, l'université renforcera sa position de leader européen en matière de sécurité de l'information – notamment les aspects de formation et de recherche –, et offrira aux étudiants des enseignements innovants autour de l’ordinateur de demain.



« Au cours des prochaines décennies, les ordinateurs quantiques seront en mesure de faire face à l'explosion des données générées par le Big Data et l'Internet des Objets. Nous assisterons à des avancées significatives et plus approfondies dans les domaines du Deep Learning et de l'intelligence artificielle », déclare Pierre Barnabé, Directeur général des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos.



« Le simulateur Atos Quantum Learning Machine peut nous aider à aborder des défis relatifs à la sécurité, et nous sommes ravis d'être l'une des premières universités en Europe à travailler avec cet outil » confie le professeur Robert Kolmhofer, responsable du département des systèmes d'information sécurisés de la FH Oberösterreich à Hagenberg. « Le simulateur Atos Quantum Learning Machine nous offrira également un soutien crucial dans notre processus de formation en mettant à la disposition de nos étudiants un savoir-faire de pointe et en élevant la recherche consacrée aux applications au plus haut niveau. »